L’ex Pandev: “La Lazio merita di andare in Champions, Baroni sottovalutato. Su Inter-Lazio…”

Mancano solo due giornate alla fine del campionato delle sorti della stagione della Lazio si delineeranno proprio nelle sfide contro Inter e Lecce. Guadagnare i tre punti stasera sarà davvero difficile, considerando l’ambizione dell’Inter, allenata proprio dall’ex mister Inzaghi. A proposito di ex, ai taccuini del quotidiano La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un’intervista l’ex Lazio e Inter Pandev che ha speso parole di apprezzamento nei confronti dei biancocelesti di Baroni e soprattutto in vista di una sfida così importante e determinante come quella odierna.

