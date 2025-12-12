Primavera Live | Roma-Lazio 1-2: termina il derby, è trionfo biancoceleste
Segui il live scritto del match Roma-Lazio su www.laziopress.it
Segui il live scritto del match Roma-Lazio su www.laziopress.it
Non sarà mai una partita come le altre in nessuna categoria, in nessun campionato: è il giorno del derby! La Lazio Primavera fa visita al Tre Fontane dove ad attenderla ci sarà la Roma: posizioni di classifica molto diverse con la Roma attualmente quinta e la Lazio sedicesima, ma i giallorossi non vincono da quattro partite, mentre la squadra di Punzi è reduce dalla vittoria in Coppa Italia e nell'ultima giornata di campionato contro il Frosinone allo scadere.
Segui il live scritto del match Roma-Lazio su www.laziopress.it
Le formazioni ufficiali
ROMA: Zelezny; Terlizzi, Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Almaviva, Mirra, Morucci, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All.: Guidi.
LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Saná Fernandes, Serra.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.
All.: Scalisi.
Il Live del match
-
99'
TERMINA QUI!
La Lazio vince il derby della Capitale! In casa della Roma non accadeva dal 2015
-
98'
Terzo corner nel giro di pochi minuti per la Roma
È un assalto giallorosso adesso
-
98'
MIRACOLO DI PANNOZZO
Pannozzo salva tutto a pochi secondi dallo scadere con un riflesso felino
-
96'
Espulsione Lazio
Cartellino rosso per l'allenatore in seconda Scalisi
-
96'
Ancora un rissa
Scatta un nuovo parapiglia tra le due panchine dopo che è stato lanciato in campo un pallone
-
93'
Ammonizione da entrambe le parti
Cartellino giallo per Almaviva e Montano dopo la rissa
-
91'
Scatta la rissa dopo il gol
Parapiglia davanti la panchina biancoceleste
-
91'
Tempo addizionale
Decretati 5 minuti di recupero
-
91'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIOOOOOOOOO
Sugli sviluppi di un corner è Calvani a spingere in rete da due passi
-
88'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Munoz, intervento duro in scivolata su una ripartenza giallorossa
-
85'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Fernandes, Farcomeni
Dentro: Montano, Pernaselci
-
82'
Crampi per Farcomeni
Resta a terra il centrocampista biancoceleste, crampi per il numero 18
-
80'
Sostituzione Lazio
Fuori: Serra
Dentro: Sulejmani
-
80'
Sostituzione Roma
Fuori: Arena, Bah
Dentro: Morucci, Maccaroni
-
77'
Palo Roma
Sul cross di Cama, Bah arriva in spaccata che colpisce clamorosamente il palo
-
75'
Ammonizione Roma
Cartellino giallo per Romano, trattenuto Santagostino nel tentativo di ripartenza
-
71'
Sostituzioni Roma
Fuori: Litti, Della Rocca
Dentro: Cama, Almaviva
-
67'
GOOOOOOOOOOL LAZIOO
Pareggio Lazio sugli sviluppi di un corner esce a vuoto Zelezny con la palla che sbatte sulla spalla di Sangarè, che commette così un goffo autogol
-
65'
Occasione Lazio
Fernandes e Santagostino combinano in area giallorossa ma non riescono a trovare la via per impensierire Zelezny
-
63'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pinelli, Ciucci
Dentro: Munoz, Calvani
-
60'
Sostituzioni Roma
Fuori: Terlizzi
Dentro: Mirra
-
58'
Ci prova la Roma
Buona triangolazione dei giallorossi sulla trequarti poi Bah va alla conclusione non servendo Sangarè tutto solo, palla colpita male che termina fuori di molto
-
56'
Occasione sprecata per la Lazio
Dopo gli sviluppi da corner, Pinelli serve Sana Fernandes sull'out di destra ma l'attaccante biancoceleste calibra male il cross vanificando tutto
-
52'
Corner Lazio
Primo corner della ripresa per i biancocelesti, chance però sprecata
-
47'
Secondo gol annullato alla Lazio
Ancora Serra a depositare in rete il pallone, ma era nuovamente in posizione di fuorigioco
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
-
45'
Termina il primo tempo
Senza recupero, l'arbitro manda tutti a bere un thè caldo.
-
44'
Gol annullato alla Lazio
Serra questa volta aveva bucato Zelezny, ma era partito in posizione di offside
-
42'
Momento di nervosismo in campo
Si accende un parapiglia dopo un fallo su Farcomeni con veementi proteste dell'allenatore giallorosso che infiammano la gara
-
39'
Occasione Lazio
Azione confusa dei biancocelesti che dopo vari flipper in area non riescono ad impensierire seriamente Zelezny nonostante il pallone rimbalzasse a pochi metri dalla sua porta
-
35'
Gol Roma
Rete di Litti che sfrutta la respinta non eccezionale di Pannozzo ed insacca un facile tap-in
-
29'
Fase di studio
Fase ora più rilassata del match tra errori tecnici e tanti fischi arbitrali
-
20'
Occasionissima Lazio
Serra imbeccato da Sana Fernandes si presenta a tu per tu con Zelezny, prova il tiro di collo ma trova la riposta del portiere
-
14'
Occasione Roma
Pannozzo devia in corner la velenosa traiettoria dai 25 metri su punizione
-
6'
Occasione Roma
Ancora Terlizzi alla conclusione su sviluppi da calcio di punizione, palla deviata all'ultimo in corner dalla difesa
-
4'
Si fa vedere la Roma
Terlizzi stacca di testa su cross teso da calcio di punizione, palla lenta ma di poco a lato
-
2'
Primo corner del match
I giallorossi guadagno il primo calcio d'angolo della gara, ma non si rendono pericolosi
-
1'
Inizia il derby!
Muove il primo pallone di gioco la Roma