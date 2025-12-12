Non sarà mai una partita come le altre in nessuna categoria, in nessun campionato: è il giorno del derby! La Lazio Primavera fa visita al Tre Fontane dove ad attenderla ci sarà la Roma: posizioni di classifica molto diverse con la Roma attualmente quinta e la Lazio sedicesima, ma i giallorossi non vincono da quattro partite, mentre la squadra di Punzi è reduce dalla vittoria in Coppa Italia e nell'ultima giornata di campionato contro il Frosinone allo scadere.

Le formazioni ufficiali

ROMA: Zelezny; Terlizzi, Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.

A disp.: Stomeo, Marchetti, Almaviva, Mirra, Morucci, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.

All.: Guidi.

LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Saná Fernandes, Serra.

A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.

All.: Scalisi.

Il Live del match