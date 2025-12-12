Primavera Live | Roma-Lazio 1-2: termina il derby, è trionfo biancoceleste

Matchday Roma-Lazio Primavera - LazioPress

Non sarà mai una partita come le altre in nessuna categoria, in nessun campionato: è il giorno del derby! La Lazio Primavera fa visita al Tre Fontane dove ad attenderla ci sarà la Roma: posizioni di classifica molto diverse con la Roma attualmente quinta e la Lazio sedicesima, ma i giallorossi non vincono da quattro partite, mentre la squadra di Punzi è reduce dalla vittoria in Coppa Italia e nell'ultima giornata di campionato contro il Frosinone allo scadere.

Le formazioni ufficiali

Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
ROMA: Zelezny; Terlizzi, Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Almaviva, Mirra, Morucci, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All.: Guidi.

LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Saná Fernandes, Serra.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.
All.: Scalisi.

Il Live del match

  • 99'
    match_ended
    TERMINA QUI!

    La Lazio vince il derby della Capitale! In casa della Roma non accadeva dal 2015

  • 98'
    shot_saved
    Terzo corner nel giro di pochi minuti per la Roma

    È un assalto giallorosso adesso

  • 98'
    shot_saved
    MIRACOLO DI PANNOZZO

    Pannozzo salva tutto a pochi secondi dallo scadere con un riflesso felino 

  • 96'
    red_card
    Espulsione Lazio

    Cartellino rosso per l'allenatore in seconda Scalisi

  • 96'
    Ancora un rissa

    Scatta un nuovo parapiglia tra le due panchine dopo che è stato lanciato in campo un pallone

  • 93'
    yellow_card
    Ammonizione da entrambe le parti

    Cartellino giallo per Almaviva e Montano dopo la rissa

  • 91'
    Scatta la rissa dopo il gol

    Parapiglia davanti la panchina biancoceleste

  • 91'
    whistle
    Tempo addizionale

    Decretati 5 minuti di recupero

  • 91'
    goal
    GOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIOOOOOOOOO

    Sugli sviluppi di un corner è Calvani a spingere in rete da due passi 

  • 88'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Munoz, intervento duro in scivolata su una ripartenza giallorossa

  • 85'
    substitution
    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Fernandes, Farcomeni

    Dentro: Montano, Pernaselci

  • 82'
    Share Link

    Crampi per Farcomeni

    Resta a terra il centrocampista biancoceleste, crampi per il numero 18

  • 80'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Serra

    Dentro: Sulejmani

  • 80'
    substitution
    Sostituzione Roma

    Fuori: Arena, Bah

    Dentro: Morucci, Maccaroni

  • 77'
    Palo Roma

    Sul cross di Cama, Bah arriva in spaccata che colpisce clamorosamente il palo

  • 75'
    yellow_card
    Ammonizione Roma

    Cartellino giallo per Romano, trattenuto Santagostino nel tentativo di ripartenza

  • 71'
    substitution
    Sostituzioni Roma

    Fuori: Litti, Della Rocca

    Dentro: Cama, Almaviva

     

  • 67'
    GOOOOOOOOOOL LAZIOO

    Pareggio Lazio sugli sviluppi di un corner esce a vuoto Zelezny con la palla che sbatte sulla spalla di Sangarè, che commette così un goffo autogol

  • 65'
    Occasione Lazio

    Fernandes e Santagostino combinano in area giallorossa ma non riescono a trovare la via per impensierire Zelezny

  • 63'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pinelli, Ciucci

    Dentro: Munoz, Calvani

  • 60'
    substitution
    Sostituzioni Roma

    Fuori: Terlizzi

    Dentro: Mirra

  • 58'
    Ci prova la Roma

    Buona triangolazione dei giallorossi sulla trequarti poi Bah va alla conclusione non servendo Sangarè tutto solo, palla colpita male che termina fuori di molto

  • 56'
    Occasione sprecata per la Lazio

    Dopo gli sviluppi da corner, Pinelli serve Sana Fernandes sull'out di destra ma l'attaccante biancoceleste calibra male il cross vanificando tutto

  • 52'
    corner_kick
    Corner Lazio

    Primo corner della ripresa per i biancocelesti, chance però sprecata

  • 47'
    Share Link

    Secondo gol annullato alla Lazio

    Ancora Serra a depositare in rete il pallone, ma era nuovamente in posizione di fuorigioco 

  • 45'
    break_start
    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

  • 45'
    Share Link

    Termina il primo tempo

    Senza recupero, l'arbitro manda tutti a bere un thè caldo.

  • 44'
    Share Link

    Gol annullato alla Lazio

    Serra questa volta aveva bucato Zelezny, ma era partito in posizione di offside

  • 42'
    Momento di nervosismo in campo

    Si accende un parapiglia dopo un fallo su Farcomeni con veementi proteste dell'allenatore giallorosso che infiammano la gara

  • 39'
    Occasione Lazio

    Azione confusa dei biancocelesti che dopo vari flipper in area non riescono ad impensierire seriamente Zelezny nonostante il pallone rimbalzasse a pochi metri dalla sua porta

  • 35'
    goal
    Gol Roma

    Rete di Litti che sfrutta la respinta non eccezionale di Pannozzo ed insacca un facile tap-in

  • 29'
    Fase di studio

    Fase ora più rilassata del match tra errori tecnici e tanti fischi arbitrali

  • 20'
    shot_saved
    Occasionissima Lazio

    Serra imbeccato da Sana Fernandes si presenta a tu per tu con Zelezny, prova il tiro di collo ma trova la riposta del portiere

  • 14'
    shot_saved
    Occasione Roma

    Pannozzo devia in corner la velenosa traiettoria dai 25 metri su punizione

  • 6'
    Occasione Roma

    Ancora Terlizzi alla conclusione su sviluppi da calcio di punizione, palla deviata all'ultimo in corner dalla difesa

  • 4'
    Si fa vedere la Roma

    Terlizzi stacca di testa su cross teso da calcio di punizione, palla lenta ma di poco a lato

     

  • 2'
    corner_kick
    Primo corner del match

    I giallorossi guadagno il primo calcio d'angolo della gara, ma non si rendono pericolosi

  • 1'
    match_started
    Inizia il derby!

    Muove il primo pallone di gioco la Roma

