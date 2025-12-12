Parma-Lazio, Cuesta: "Focus sull'importanza della gara, Sarri ha identità ed è un vincente…"

Dopo l'importante vittoria di Pisa, il Parma torna al Tardini per una sfida sulla carta molto complicata contro un avversario blasonato come la Lazio. I crociati però potranno contare sul rientro di Mariano Troilo in difesa, così come sulle migliori condizioni di giocatori offensivi come Ondrejka e Oristanio. Cuesta sta assumendo sempre più consapevolezza del valore della sua rosa e della possibilità di concreta di poter fare male a chiunque, anche a compagini meglio costruite proprio come la Lazio di Maurizio Sarri.

Alla vigilia di Parma-Lazio, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito le sue parole:

Difesa a 4?

Si può ma anche a 5 si può. Il modulo lo vedremo domani, cercheremo di avere continuità nel nostro gioco e che i principi crescano e che siano più consolidati.

Sulla Lazio e sul modulo?

Sarri - Fraioli

Hanno continuità chiara, mi aspetto una Lazio che palleggia e che cerca profondità e gioco dentro con rotazioni e inserimenti. Tanti uno contro uno sull'esterno, noi proveremo a portare la partita dove vogliamo.

La disponibilità di Estevez sarà decisiva?

Possiamo giocare anche a 5 con lui in campo. Abbiamo flessibilità, la scelta sarà su quello che ritengo giusto in base alla gara.

A che punto è Ondrejka?

E' in un percorso in cui è stato molto fuori. Ha giocato con Udinese e Bologna, ma deve avere continuità per essere decisivo, siamo convinti ci darà una mano.

Ondrejka? Lo vede speculare con Oristanio?

Possono giocare insieme e sono giocatori che hanno caratteristiche diverse. Uno ha capacità di ricevere tra le linee e uno nell'uno contro uno. Entrambi hanno similitudini e ci devono dare tantissimo.

