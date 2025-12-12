Abbate: “Loftus-Cheek è legato a Guendouzi, vi spiego la situazione”

L’ora della verità si avvicina, presto si saprà se la Lazio potrà operare o meno in questo mercato di gennaio: Sarri ha bisogno di rinforzi per migliorare la situazione attuale di classifica, vedremo se questa volta la società lo seguirà accontentandolo. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate si è espresso in merito facendo il punto della situazione.

Io credo che sia chiara la strategia di Sarri di non accontentarsi e di puntare in alto, anche se oggettivamente quello che vuole per fare il salto di qualità, che sia in attacco o a centrocampo, sono dei nomi che in questo momento la Lazio non può permettersi o comunque deve fare i salti mortali per arrivare a poterlo accontentare. Loftus-Cheek è legato a un’eventuale uscita di Guendouzi se riesci a farci 25/30 milioni di euro, poi con quell‘uscita devi coprirci anche l’ingaggio che guadagna 4 milioni. È un qualcosa di difficilissimo per non dire impossibile perché in questo momento sappiamo qual è la situazione visto che non c’è ancora l’ufficialità, ovvero di un mercato a saldo zero che quasi sicuramente sarà tale.