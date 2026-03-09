LIVE

28° SERIE A | LIVE LAZIO-SASSUOLO 1-1

2' Maldini, 36' Laurentie

Patrizio Pasqualini /

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Patric, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia.

 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.

  • 35'
    Gol Sassuolo

    Impossibile da parare

  • 30'
    Problemi per Cataldi

    Il centrocampista rimane a terra  e chiede il cambio. Si scalda Belahyane 

  • 27'
    Motta ci mette i guanti

    Motta manda in corner una palla pericolosa

  • 12'
    Ancora Lazio

    Motta lancia lungo su Isaksen che si porta al tiro

  • 2'
    goal
    GOOOLLL

    Fa tutto Isaksen ma il pallone arr8va a Maldini che segna il primo gol in biancoceleste 

  • 1'
    Partiti

    Calcio d'inizio affidato  alla Lazio

