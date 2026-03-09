28° SERIE A | LIVE LAZIO-SASSUOLO 1-1
2' Maldini, 36' Laurentie
Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Patric, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.
35'
Gol Sassuolo
Impossibile da parare
30'
Problemi per Cataldi
Il centrocampista rimane a terra e chiede il cambio. Si scalda Belahyane
27'
Motta ci mette i guanti
Motta manda in corner una palla pericolosa
12'
Ancora Lazio
Motta lancia lungo su Isaksen che si porta al tiro
2'
GOOOLLL
Fa tutto Isaksen ma il pallone arr8va a Maldini che segna il primo gol in biancoceleste
1'
Partiti
Calcio d'inizio affidato alla Lazio