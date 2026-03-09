Simonelli: "Stadio vuoto? Ai tifosi della Lazio dico che..."

Le parole del presidente della Lega Serie A sullo stadio vuoto lasciato dai tifosi della Lazio

Emanuele Petrucci /
Stadio Olimpico vuoto
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento per parlare dello stadio vuoto lasciato dai tifosi della Lazio per la protesta contro il presidente Lotito: queste le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Simonelli sullo stadio vuoto

L'auspicio è che l'Olimpico torni a riempirsi e che i tifosi biancocelesti, pur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire comunque il loro calore alla squadra. E più in generale mi auguro che gli stadi vuoti non rappresentino più la costante di alcune partite del nostro campionato.

