Simonelli: "Stadio vuoto? Ai tifosi della Lazio dico che..."

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento per parlare dello stadio vuoto lasciato dai tifosi della Lazio per la protesta contro il presidente Lotito: queste le sue dichiarazioni.

L'auspicio è che l'Olimpico torni a riempirsi e che i tifosi biancocelesti, pur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire comunque il loro calore alla squadra. E più in generale mi auguro che gli stadi vuoti non rappresentino più la costante di alcune partite del nostro campionato.