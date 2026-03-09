Sampdoria, ufficiale l'esonero di Angelo Gregucci: il comunicato

La Sampdoria si prepara un nuovo cambio di guida tecnica. Dopo l’esonero di Donati, avvenuto lo scorso 18 ottobre, anche la coppia formata da Angelo Gregucci e Salvatore Foti è stata ufficialmente sollevata dei propri incarichi. L’allenamento mattutino è stato infatti diretto da Attilio Lombardo.

La pesantissima sconfitta rimediata a Frosinone, la terza in quattro gare, è costata cara all’ex giocatore biancoceleste.

Il rendimento negativo

A seguito dell’ultima batosta in campionato, la dirigenza blucerchiata ha così deciso di interrompere i rapporti con Gregucci: attualmente la Sampdoria si trova al quintultimo posto in classifica, in piena zona playout a 30 punti. Un rendimento che la società non può accettare, soprattutto dopo che lo scorso anno, a campionato chiuso, la Samp ha sfiorato per un soffio la retrocessione in C, ma grazie alla vittoria con la Salernitana è riuscita a salvarsi.

Il comunicato della Samp