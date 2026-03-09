Sampdoria, ufficiale l'esonero di Angelo Gregucci: il comunicato
Angelo Gregucci e la Sampdoria si separano: il club blucerchiato ha ufficializzato l'esonero
La Sampdoria si prepara un nuovo cambio di guida tecnica. Dopo l’esonero di Donati, avvenuto lo scorso 18 ottobre, anche la coppia formata da Angelo Gregucci e Salvatore Foti è stata ufficialmente sollevata dei propri incarichi. L’allenamento mattutino è stato infatti diretto da Attilio Lombardo.
La pesantissima sconfitta rimediata a Frosinone, la terza in quattro gare, è costata cara all’ex giocatore biancoceleste.
Il rendimento negativo
A seguito dell’ultima batosta in campionato, la dirigenza blucerchiata ha così deciso di interrompere i rapporti con Gregucci: attualmente la Sampdoria si trova al quintultimo posto in classifica, in piena zona playout a 30 punti. Un rendimento che la società non può accettare, soprattutto dopo che lo scorso anno, a campionato chiuso, la Samp ha sfiorato per un soffio la retrocessione in C, ma grazie alla vittoria con la Salernitana è riuscita a salvarsi.
Il comunicato della Samp
L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.
La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo.