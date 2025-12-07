14° Serie A Live | Lazio-Bologna 1-1: termina il match, rosso per Gila

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

Dopo l’impegno in Coppa Italia contro il Milan, è già tempo di scendere nuovamente in campo per la Lazio di mister Sarri, che ospiterà all’Olimpico di Roma il Bologna alle ore 18:00. Una giornata specialmente soprattutto per il ritorno di Ciro Immobile nella capitale, per la prima volta da avversari. 

Nel frattempo, i biancocelesti dovranno cercare di essere concentrati sul campo per dare continuità agli ultimi risultati utili collezionati. 

Le formazioni ufficiali di Lazio e Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Lazzari, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, De Silvestri, Dominguez, Sulemana, Fabbian. All.: Vincenzo Italiano

La designazione arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

Assistenti: Preti-Politi

IV ufficiale: Sacci J.L.

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Nasca

Il live del match tra Lazio e Bologna

  95'
    
    Finisce qui!

    Triplice fischio per Fabbri, nonostante fosse angolo a favore dei biancocelesti. Termina in parità la sfida tra Lazio e Bologna

  93'
    
    Bologna ancora aggressiva

    Pericoloso Ferguson da fuori area, conclusione fuori

  90'
    
    Recupero secondo tempo

    Cinque minuti di recupero concessi 

  84'
    
    Cartellino giallo

    Ammonito Miranda per trattenuta ai danni di Cancellieri

  83'
    
    Cambio per Italiano

    IN Dallinga OUT Castro

  79'
    
    Cambio Lazio

    IN Patric OUT Basic

  78'
    
    Cartellino rosso

    Rosso per Gila: lo spagnolo si rende protagonista di un duro fallo ai danni di Castro

  75'
    
    Occasione Lazio

    Cancellieri a un passo dal goal: su sponda di petto di Noslin il numero 22 non centra la porta, conclusione alta

  75'
    
    Cambio Lazio

    IN Dele-Bashiru OUT Cataldi

  70'
    
    Ancora decisivo Ravaglia

    Miracolo di Ravaglia su un tiro di Noslin

  70'
    
    Occasione Lazio

    Tacco di Castro, Provedel attento

  66'
    
    Cartellino giallo

    Ammonito Lazzari

  64'
    
    Triplo cambio Bologna

    IN Ferguson, Bernardeschi e Rowe OUT Moro, Orsolini e Cambiaghi

  61'
    
    Lazio pericolosa

    Diversi tentativi della Lazio con tre occasioni pericolosi, prima Marusic, poi Cancellieri e infine Guendouzi, i rossoblù possono solo mettere in angolo

  58'
    
    Cambio Lazio

    IN Noslin OUT Taty

  58'
    
    Tentativo Lazio

    Gila tenta un tiro da fuori area, poco preciso lo spagnolo

  47'
    
    Cartellino giallo

    Ammonito Cambiaghi per un fallo ai danni di Lazzari

  45'
    
    Inizio secondo tempo

    Comincia nuovamente la seconda frazione di gioco tra Lazio e Bologna 

  48'
    
    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Bologna

  45'
    
    Recupero primo tempo

    Tre minuti di recupero concessi

  40'
    
    Goal del Bologna

    Nonostante l'ennesimo miracolo di Provedel: la respinta del portiere viene sfruttata da Odgaard, che approfitta del rimbalzo e riesce a centrare la porta, con l'estremo difensore laziale e Gila che non possono nulla

  38'
    
    Cambio forzato per il Bologna

    IN De Silvestri OUT Casale

  37'
    
    GOOOOALLL DELLA LAZIO

    Lazio in vantaggio con Isaksen: prima Marusic che serve dal lato opposto Zaccagni. Il Capitano cerca la porta, ma Ravaglia nega il tentativo. Il portiere non gestisce correttamente e fornisce l'assist per il danese

  36'
    
    Problemi per Casale

    Infortunio per il difensore 

  33'
    
    Provedel in due tempi

    Bologna pericoloso prima con Pobega, Provedel è ancora decisivo e para l'occasione al numero 4 rossoblù

  29'
    
    Cartellino giallo

    Ammonito Moro

  29'
    
    Errore di Marusic

    Involontariamente il terzino montenegrino fornisce un assist a Odgaard, ma Provedel nega la rete

  25'
    
    Guizzo di Basic

    Ottimo spunto di Basic: controllo a seguire in area,  arriva sul fondo e cerca la palla per Zaccagni a rimorchio, che viene anticipato e il Bologna manda in corner

  21'
    
    Si affaccia anche il Bologna

    Castro pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner

  19'
    
    Cartellino giallo

    Ammonito Tavares per un fallo ai danni di Orsolini

  14'
    
    Chance per i biancocelesti

    Lazio attenta e ancora una volta aggressiva prima con Isaksen con la parata di piede di Ravaglia

  12'
    
    Lazio aggressiva

    Ancora offensiva la squadra di Sarri con un tiro di Taty al limite dell'area

  11'
    
    Altra occasione Lazio

    Con un tiro-cross si rende pericoloso anche Tavares, conclusione semplice per Ravaglia che blocca senza problemi

  4'
    
    Occasione Lazio

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione ci prova Cataldi, conclusione alta

  1'
    
    Il Bologna inizia pericoloso

    Orsolini cerca il primo palo, ma la sfera finisce al lato della rete

  1'
    
    Inizia Lazio-Bologna!

    Al via la quattordicesima giornata di Serie A tra Lazio e Bologna. Sono i padroni di casa a battere il primo pallone del match

