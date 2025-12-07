14° Serie A Live | Lazio-Bologna 1-1: termina il match, rosso per Gila
Tutto pronto per la 14° giornata di Serie A: segui il live tra Lazio e Bologna
Dopo l’impegno in Coppa Italia contro il Milan, è già tempo di scendere nuovamente in campo per la Lazio di mister Sarri, che ospiterà all’Olimpico di Roma il Bologna alle ore 18:00. Una giornata specialmente soprattutto per il ritorno di Ciro Immobile nella capitale, per la prima volta da avversari.
Nel frattempo, i biancocelesti dovranno cercare di essere concentrati sul campo per dare continuità agli ultimi risultati utili collezionati.
Le formazioni ufficiali di Lazio e Bologna
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Lazzari, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, De Silvestri, Dominguez, Sulemana, Fabbian. All.: Vincenzo Italiano
La designazione arbitrale
Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)
Assistenti: Preti-Politi
IV ufficiale: Sacci J.L.
V.A.R.: Mazzoleni
A.V.A.R.: Nasca
Il live del match tra Lazio e Bologna
-
95'
Finisce qui!
Triplice fischio per Fabbri, nonostante fosse angolo a favore dei biancocelesti. Termina in parità la sfida tra Lazio e Bologna
-
93'
Bologna ancora aggressiva
Pericoloso Ferguson da fuori area, conclusione fuori
-
90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti di recupero concessi
-
84'
Cartellino giallo
Ammonito Miranda per trattenuta ai danni di Cancellieri
-
83'
Cambio per Italiano
IN Dallinga OUT Castro
-
79'
Cambio Lazio
IN Patric OUT Basic
-
78'
Cartellino rosso
Rosso per Gila: lo spagnolo si rende protagonista di un duro fallo ai danni di Castro
-
75'
Occasione Lazio
Cancellieri a un passo dal goal: su sponda di petto di Noslin il numero 22 non centra la porta, conclusione alta
-
75'
Cambio Lazio
IN Dele-Bashiru OUT Cataldi
-
70'
Ancora decisivo Ravaglia
Miracolo di Ravaglia su un tiro di Noslin
-
70'
Occasione Lazio
Tacco di Castro, Provedel attento
-
66'
Cartellino giallo
Ammonito Lazzari
-
64'
Triplo cambio Bologna
IN Ferguson, Bernardeschi e Rowe OUT Moro, Orsolini e Cambiaghi
-
61'
Lazio pericolosa
Diversi tentativi della Lazio con tre occasioni pericolosi, prima Marusic, poi Cancellieri e infine Guendouzi, i rossoblù possono solo mettere in angolo
-
58'
Cambio Lazio
IN Noslin OUT Taty
-
58'
Tentativo Lazio
Gila tenta un tiro da fuori area, poco preciso lo spagnolo
-
47'
Cartellino giallo
Ammonito Cambiaghi per un fallo ai danni di Lazzari
-
45'
Inizio secondo tempo
Comincia nuovamente la seconda frazione di gioco tra Lazio e Bologna
-
48'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Bologna
-
45'
Recupero primo tempo
Tre minuti di recupero concessi
-
40'
Goal del Bologna
Nonostante l'ennesimo miracolo di Provedel: la respinta del portiere viene sfruttata da Odgaard, che approfitta del rimbalzo e riesce a centrare la porta, con l'estremo difensore laziale e Gila che non possono nulla
-
38'
Cambio forzato per il Bologna
IN De Silvestri OUT Casale
-
37'
GOOOOALLL DELLA LAZIO
Lazio in vantaggio con Isaksen: prima Marusic che serve dal lato opposto Zaccagni. Il Capitano cerca la porta, ma Ravaglia nega il tentativo. Il portiere non gestisce correttamente e fornisce l'assist per il danese
-
36'
Problemi per Casale
Infortunio per il difensore
-
33'
Provedel in due tempi
Bologna pericoloso prima con Pobega, Provedel è ancora decisivo e para l'occasione al numero 4 rossoblù
-
29'
Cartellino giallo
Ammonito Moro
-
29'
Errore di Marusic
Involontariamente il terzino montenegrino fornisce un assist a Odgaard, ma Provedel nega la rete
-
25'
Guizzo di Basic
Ottimo spunto di Basic: controllo a seguire in area, arriva sul fondo e cerca la palla per Zaccagni a rimorchio, che viene anticipato e il Bologna manda in corner
-
21'
Si affaccia anche il Bologna
Castro pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner
-
19'
Cartellino giallo
Ammonito Tavares per un fallo ai danni di Orsolini
-
14'
Chance per i biancocelesti
Lazio attenta e ancora una volta aggressiva prima con Isaksen con la parata di piede di Ravaglia
-
12'
Lazio aggressiva
Ancora offensiva la squadra di Sarri con un tiro di Taty al limite dell'area
-
11'
Altra occasione Lazio
Con un tiro-cross si rende pericoloso anche Tavares, conclusione semplice per Ravaglia che blocca senza problemi
-
4'
Occasione Lazio
Sugli sviluppi di un calcio di punizione ci prova Cataldi, conclusione alta
-
1'
Il Bologna inizia pericoloso
Orsolini cerca il primo palo, ma la sfera finisce al lato della rete
-
1'
Inizia Lazio-Bologna!
Al via la quattordicesima giornata di Serie A tra Lazio e Bologna. Sono i padroni di casa a battere il primo pallone del match