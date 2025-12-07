Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: torna Cataldi dal 1’
Diramate le formazioni ufficiali di Lazio e Bologna in vista del match delle ore 18:00
Archiviata la sfida di Coppa Italia contro il Milan, in cui la Lazio è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale, la squadra di Maurizio Sarri torna all’Olimpico per affrontare in campionato il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra che i biancocelesti incontreranno proprio ai quarti di finale allo stadio dall’Ara.
Le formazioni ufficiali di Sarri
LAZIO (4–3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Cataldi, Guendouzi, Basic, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.