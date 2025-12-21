LIVE

Women Live | Coppa Italia, Parma-Lazio 0-0: occasione sprecata dalle biancocelesti con Piemonte

Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Parma e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Parma e Lazio

Ginevra Sforza /

Archiviato l'impegno in campionato, Lazio e Parma si ritrovano a sfidarsi ma questa volta sul fronte della Coppa Italia, per gli ottavi di finale. Una gara da dentro e fuori determinante per entrambe le squadre, e in cui le biancocelesti dovranno cercare di trovare la vittoria così da strappare il pass per i quarti di finale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

PARMA (3-5-2): Copetti; Masu, Ambrosi, Cox; Real, Benedetti, Uffren, Pondini, Dominguez; Kajan, Distefano. A disposizione: Ceasar, Rabot, Lonati, Pinther, Cardona, Minuscoli, Esteve, Zamanian, Cissoko. Allenatore: Giovanni Valenti.

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Mancuso, Martin Queralt, Karczewska, Castiello, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.

La designazione arbitrale

Arbitro:  Alessio Artini (sez. Firenze)

Assistenti: Vincenzo Pallone - Alex Scaldaferro

Il live del match tra Parma e Lazio

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Cambio per la Lazio

    IN Visentin OUT Benoit

  • 68'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonita Reyes

  • 64'
    substitution
    Share Link

    Cambio Parma

    IN Pinther 

  • 64'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Valenti

  • 48'
    whistle
    Share Link

    Errore sotto porta di Piemonte

    Prima occasione della Lazio nel secondo tempo con Piemonte a tu per tu con il portiere: la numero 18 sbaglia clamorosamente sotto porta

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco 

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo

    Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco per gli ottavi di finale di Coppa Italia

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso per il primo tempo tra Parma e Lazio

  • 39'
    whistle
    Share Link

    Occasione Parma

    Primo squillo del match per il Parma con Benedetti da fuori area, Karresmaa blocca senza difficoltà e fa ripartire le biancocelesti

  • 37'
    whistle
    Share Link

    Equilibrio al tardini

    Match ancora bloccato al Tardini: nonostante l'aggressività delle due squadre, ancora nessuna tra Lazio e Parma riesce ad aprire le marcature

  • 15'
    whistle
    Share Link

    Karresmaa attenta

    Punizione pericolosa per il Parma: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Karresmaa viene è chiamata all'intervento e salva la Lazio con una grande parata

  • 10'
    whistle
    Share Link

    Sfida equilibrata

    Ritmi alti in questi primi 10 minuti di gioco tra Lazio e Parma

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia la sfida!

    Si parte all'Ennio Tardini per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Parma e Lazio

Women | Coppa Italia, Parma-Lazio, le formazioni ufficiali: cambio tra i pali per Grassadonia