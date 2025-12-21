Women Live | Coppa Italia, Parma-Lazio 0-0: occasione sprecata dalle biancocelesti con Piemonte

Archiviato l'impegno in campionato, Lazio e Parma si ritrovano a sfidarsi ma questa volta sul fronte della Coppa Italia, per gli ottavi di finale. Una gara da dentro e fuori determinante per entrambe le squadre, e in cui le biancocelesti dovranno cercare di trovare la vittoria così da strappare il pass per i quarti di finale.

Le formazioni ufficiali

PARMA (3-5-2): Copetti; Masu, Ambrosi, Cox; Real, Benedetti, Uffren, Pondini, Dominguez; Kajan, Distefano. A disposizione: Ceasar, Rabot, Lonati, Pinther, Cardona, Minuscoli, Esteve, Zamanian, Cissoko. Allenatore: Giovanni Valenti.

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Mancuso, Martin Queralt, Karczewska, Castiello, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.

La designazione arbitrale

Arbitro: Alessio Artini (sez. Firenze)

Assistenti: Vincenzo Pallone - Alex Scaldaferro

Il live del match tra Parma e Lazio