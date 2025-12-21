Women Live | Coppa Italia, Parma-Lazio 0-0: occasione sprecata dalle biancocelesti con Piemonte
Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Parma e Lazio
Archiviato l'impegno in campionato, Lazio e Parma si ritrovano a sfidarsi ma questa volta sul fronte della Coppa Italia, per gli ottavi di finale. Una gara da dentro e fuori determinante per entrambe le squadre, e in cui le biancocelesti dovranno cercare di trovare la vittoria così da strappare il pass per i quarti di finale.
Le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Copetti; Masu, Ambrosi, Cox; Real, Benedetti, Uffren, Pondini, Dominguez; Kajan, Distefano. A disposizione: Ceasar, Rabot, Lonati, Pinther, Cardona, Minuscoli, Esteve, Zamanian, Cissoko. Allenatore: Giovanni Valenti.
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Mancuso, Martin Queralt, Karczewska, Castiello, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.
La designazione arbitrale
Arbitro: Alessio Artini (sez. Firenze)
Assistenti: Vincenzo Pallone - Alex Scaldaferro
Il live del match tra Parma e Lazio
-
68'
Cambio per la Lazio
IN Visentin OUT Benoit
-
68'
Cartellino giallo
Ammonita Reyes
-
64'
Cambio Parma
IN Pinther
-
64'
Cartellino giallo
Ammonito Valenti
-
48'
Errore sotto porta di Piemonte
Prima occasione della Lazio nel secondo tempo con Piemonte a tu per tu con il portiere: la numero 18 sbaglia clamorosamente sotto porta
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
-
45'
Fine primo tempo
Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco per gli ottavi di finale di Coppa Italia
-
45'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero concesso per il primo tempo tra Parma e Lazio
-
39'
Occasione Parma
Primo squillo del match per il Parma con Benedetti da fuori area, Karresmaa blocca senza difficoltà e fa ripartire le biancocelesti
-
37'
Equilibrio al tardini
Match ancora bloccato al Tardini: nonostante l'aggressività delle due squadre, ancora nessuna tra Lazio e Parma riesce ad aprire le marcature
-
15'
Karresmaa attenta
Punizione pericolosa per il Parma: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Karresmaa viene è chiamata all'intervento e salva la Lazio con una grande parata
-
10'
Sfida equilibrata
Ritmi alti in questi primi 10 minuti di gioco tra Lazio e Parma
-
1'
Inizia la sfida!
Si parte all'Ennio Tardini per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Parma e Lazio