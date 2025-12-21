Udinese, un titolare salterà la Lazio per espulsione: ecco di chi si tratta
La squadra friulana dovrà fare a meno di un titolatissima per la prossima sfida contro la Lazio
Le tante assenze per via di infortuni e squalifiche hanno pesato sullo 0-0 di ieri contro la Cremonese, Sarri per la sfida contro l’Udinese recupererà Zaccagni ma dovrà fare a meno di Guendouzi vista la diffida presa; Basic invece rientrerà direttamente con il Napoli. Le scelte a centrocampo saranno obbligate a Udine, il mister biancoceleste potrà contare soltanto su Cataldi, Vecino e Belahyane.
Udinese, Okoye espulso contro la Fiorentina: salterà la Lazio
Arrivano brutte notizie anche per l’Udinese, prossimo avversario della Lazio in campionato. Nei primissimi minuti del match contro la Fiorentina, il portiere Okoye è stato espulso per un tocco di mano fuori dall’area di rigore in occasione di uno scontro violento con Moise Kean. L’Udinese non potrà contare sul suo portiere titolare per la sfida di sabato contro la Lazio.