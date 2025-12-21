Udinese, un titolare salterà la Lazio per espulsione: ecco di chi si tratta

Le tante assenze per via di infortuni e squalifiche hanno pesato sullo 0-0 di ieri contro la Cremonese, Sarri per la sfida contro l’Udinese recupererà Zaccagni ma dovrà fare a meno di Guendouzi vista la diffida presa; Basic invece rientrerà direttamente con il Napoli. Le scelte a centrocampo saranno obbligate a Udine, il mister biancoceleste potrà contare soltanto su Cataldi, Vecino e Belahyane.





Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Udinese, Okoye espulso contro la Fiorentina: salterà la Lazio

Arrivano brutte notizie anche per l’Udinese, prossimo avversario della Lazio in campionato. Nei primissimi minuti del match contro la Fiorentina, il portiere Okoye è stato espulso per un tocco di mano fuori dall’area di rigore in occasione di uno scontro violento con Moise Kean. L’Udinese non potrà contare sul suo portiere titolare per la sfida di sabato contro la Lazio.