Women | Coppa Italia, Parma-Lazio, le formazioni ufficiali: cambio tra i pali per Grassadonia
Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Parma e Lazio in vista degli ottavi di Coppa Italia Femminile
Grassadonia
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 14:30, i due allenatori di Parma e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
La formazione ufficiale del Parma
PARMA (3-5-2): Copetti; Masu, Ambrosi, Cox; Real, Benedetti, Uffren, Pondini, Dominguez; Kajan, Distefano. A disposizione: Ceasar, Rabot, Lonati, Pinther, Cardona, Minuscoli, Esteve, Zamanian, Cissoko. Allenatore: Giovanni Valenti.
Le undici titolari della Lazio
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Mancuso, Martin Queralt, Karczewska, Castiello, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.