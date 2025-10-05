LIVE

Women Live | Serie A, Como-Lazio 0-2: raddoppio per le biancocelesti

Esordio in campionato per le biancocelesti di Grassadonia che alle ore 12:30 affronteranno il Como Women

Ginevra Sforza
Foto Proietto
Foto Proietto

Esordio in campionato per le biancocelesti di Grassadonia che alle ore 12:30 affronteranno il Como Women

Ginevra Sforza /

Dopo lo straordinario cammino della Lazio Women nell'ultima competizione targata FIFA - la Women's Cup - è già tempo di Serie A per la squadra di Grassadonia. A partire da questa stagione la Serie A Women sarà denominata Serie A Women Athora, a seguito dell'accordo con Athora Italia come Title Partner del campionato femminile.

Le prestazioni convincenti, seppur con qualche sbavatura, nell'ultima competizioni fanno ben sperare ai tifosi biancocelesti: l'approdo alla Final Four, le tre vittorie consecutive con Napoli, Juventus e Parma, e soprattutto la vittoria conquistata al Biella di Torino contro le campionesse d'Italia in carica, pongono ottime basi per il debutto nella nuova Serie A.

Quest'oggi la Lazio esordierà in campionato contro il Como alle ore 12:30 allo Stadio Ferruccio di Seregno. Per la squadra di Grassadonia sarà un match complesso anche soprattutto per la situazione di emergenza in cui si trova: tante assenze che hanno costretto il mister ha mettere in campo una formazione inedita.

Le formazioni ufficiali

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabó; Petzelberger, Vaitukaityte, Madsen; Kramzar, Nischler, Lehmann. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti, Bernardi, Pavan, Picchi. All.: Stefano Sottili

LAZIO (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D'Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti; Le Bihan, Piemonte, Monnecchi. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Francesco Aloise (sez. Voghera)

Assistenti: Andrea Manzini - Marco Colazzo

IV Ufficiale: Francesco Comito

Operato FVS: Cosimo Schirinzi

Il live del match tra Como e Lazio

  • 80'
    substitution
    Cambio Como

    In Bernardi OUT Madzen

  • 79'
    substitution
    GOOOOALL DELLA LAZIO

    Raddoppio Lazio con Martina Piemonte sempre di testa che batte Gilardi, che non può fare nulla. Il guizzo di Le Bihan per la numero 18 porta la Lazio sul 2-0

  • 75'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Pavan OUT Kramzar

  • 69'
    goal
    Goal regolare

    Lazio definitivamente in vantaggio

  • 68'
    goal
    Check in corso

    Di protocollo il direttore di gara con FVS (Footbal video supporter) controlla la validità della rete

  • 68'
    goal
    GOOOOALLL DELLA LAZIO

    Lazio la sblocca con colpo di testa di Le Bihan su assist di Oliviero

  • 64'
    substitution
    Cambio Lazio

    IN Visentin OUT Monnecchi

  • 59'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Giallo anche per Simonetti per un fallo ai danni di Kruse. Calcio di punizione fuori dall'area pericoloso a favore delle comasche

  • 57'
    whistle
    Occasione Lazio

    Nischler ci prova da fuori area, nessun pericolo per la Lazio. Conclusione fuori

  • 49'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Trattenuta prolungata di D'Auria

  • 45'
    whistle
    Inizio del secondo tempo

    Inizia la seconda frazione di tempo tra Como e Lazio: le biancocelesti dovranno cercare di impattare maggiormente per creare più occasioni goal e sbloccare il match

  • 47'
    whistle
    Finisce il primo tempo

    Termina 0-0 la prima frazione di tempo tra Como e Lazio

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Due minuti di tempo concessi

  • 40'
    shot_saved
    Cartellino giallo

    Ammonita Castiello per aver ostacolato l'uscita di Gilardi su rimessa dal fondo

  • 39'
    shot_saved
    Occasione Lazio su calcio d'angolo

    Tiro-cross di Le Bihan che finisce direttamente sulle mani di Gilardi, nessun pericolo per il Como

  • 31'
    shot_saved
    Ottima parata di Durante

    Imbeccata in porta Lehmann, gran risposta di Durante che non concede la rete alle comasche

  • 19'
    whistle
    Como pericolosa

    Parata di Durante provvidenziale su calcio di punizione a favore delle comasche. Battuto da Nischler che calcia direttamente in porta ma trova i guantoni di Durante che respinge un'occasione pericolosa 

  • 15'
    whistle
    Occasione Lazio

    Colpo di testa Mesjasz su assist di Monnecchi, conclusione troppo centrale che finisce direttamente tra le mani di Gilardi

  • 13'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Primo giallo della partita per Kramzar per una trattenuta prolungata ai danni di Oliviero 

  • 12'
    match_started
    Gioco fermo

    Il portiere comasco, Gilardi, a terra per un colpo alla testa. Staff medico prontamente giunto in campo per stabilire l'infortunio dell'estremo difensore

  • 1'
    match_started
    Inizia la prima di campionato per la Lazio!

    Al via la Serie A Women Athora! Primo pallone per le biancocelesti che danno inizio al lunch match

