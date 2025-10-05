Women Live | Serie A, Como-Lazio 0-2: raddoppio per le biancocelesti
Esordio in campionato per le biancocelesti di Grassadonia che alle ore 12:30 affronteranno il Como Women
Dopo lo straordinario cammino della Lazio Women nell'ultima competizione targata FIFA - la Women's Cup - è già tempo di Serie A per la squadra di Grassadonia. A partire da questa stagione la Serie A Women sarà denominata Serie A Women Athora, a seguito dell'accordo con Athora Italia come Title Partner del campionato femminile.
Le prestazioni convincenti, seppur con qualche sbavatura, nell'ultima competizioni fanno ben sperare ai tifosi biancocelesti: l'approdo alla Final Four, le tre vittorie consecutive con Napoli, Juventus e Parma, e soprattutto la vittoria conquistata al Biella di Torino contro le campionesse d'Italia in carica, pongono ottime basi per il debutto nella nuova Serie A.
Quest'oggi la Lazio esordierà in campionato contro il Como alle ore 12:30 allo Stadio Ferruccio di Seregno. Per la squadra di Grassadonia sarà un match complesso anche soprattutto per la situazione di emergenza in cui si trova: tante assenze che hanno costretto il mister ha mettere in campo una formazione inedita.
Le formazioni ufficiali
COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabó; Petzelberger, Vaitukaityte, Madsen; Kramzar, Nischler, Lehmann. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti, Bernardi, Pavan, Picchi. All.: Stefano Sottili
LAZIO (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D'Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti; Le Bihan, Piemonte, Monnecchi. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Francesco Aloise (sez. Voghera)
Assistenti: Andrea Manzini - Marco Colazzo
IV Ufficiale: Francesco Comito
Operato FVS: Cosimo Schirinzi
Il live del match tra Como e Lazio
-
80'
Cambio Como
In Bernardi OUT Madzen
-
79'
GOOOOALL DELLA LAZIO
Raddoppio Lazio con Martina Piemonte sempre di testa che batte Gilardi, che non può fare nulla. Il guizzo di Le Bihan per la numero 18 porta la Lazio sul 2-0
-
75'
Sostituzione Lazio
IN Pavan OUT Kramzar
-
69'
Goal regolare
Lazio definitivamente in vantaggio
-
68'
Check in corso
Di protocollo il direttore di gara con FVS (Footbal video supporter) controlla la validità della rete
-
68'
GOOOOALLL DELLA LAZIO
Lazio la sblocca con colpo di testa di Le Bihan su assist di Oliviero
-
64'
Cambio Lazio
IN Visentin OUT Monnecchi
-
59'
Cartellino giallo
Giallo anche per Simonetti per un fallo ai danni di Kruse. Calcio di punizione fuori dall'area pericoloso a favore delle comasche
-
57'
Occasione Lazio
Nischler ci prova da fuori area, nessun pericolo per la Lazio. Conclusione fuori
-
49'
Cartellino giallo
Trattenuta prolungata di D'Auria
-
45'
Inizio del secondo tempo
Inizia la seconda frazione di tempo tra Como e Lazio: le biancocelesti dovranno cercare di impattare maggiormente per creare più occasioni goal e sbloccare il match
-
47'
Finisce il primo tempo
Termina 0-0 la prima frazione di tempo tra Como e Lazio
-
45'
Recupero primo tempo
Due minuti di tempo concessi
-
40'
Cartellino giallo
Ammonita Castiello per aver ostacolato l'uscita di Gilardi su rimessa dal fondo
-
39'
Occasione Lazio su calcio d'angolo
Tiro-cross di Le Bihan che finisce direttamente sulle mani di Gilardi, nessun pericolo per il Como
-
31'
Ottima parata di Durante
Imbeccata in porta Lehmann, gran risposta di Durante che non concede la rete alle comasche
-
19'
Como pericolosa
Parata di Durante provvidenziale su calcio di punizione a favore delle comasche. Battuto da Nischler che calcia direttamente in porta ma trova i guantoni di Durante che respinge un'occasione pericolosa
-
15'
Occasione Lazio
Colpo di testa Mesjasz su assist di Monnecchi, conclusione troppo centrale che finisce direttamente tra le mani di Gilardi
-
13'
Cartellino giallo
Primo giallo della partita per Kramzar per una trattenuta prolungata ai danni di Oliviero
-
12'
Gioco fermo
Il portiere comasco, Gilardi, a terra per un colpo alla testa. Staff medico prontamente giunto in campo per stabilire l'infortunio dell'estremo difensore
-
1'
Inizia la prima di campionato per la Lazio!
Al via la Serie A Women Athora! Primo pallone per le biancocelesti che danno inizio al lunch match