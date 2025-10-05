Women Live | Serie A, Como-Lazio 0-2: raddoppio per le biancocelesti

Dopo lo straordinario cammino della Lazio Women nell'ultima competizione targata FIFA - la Women's Cup - è già tempo di Serie A per la squadra di Grassadonia. A partire da questa stagione la Serie A Women sarà denominata Serie A Women Athora, a seguito dell'accordo con Athora Italia come Title Partner del campionato femminile.

Le prestazioni convincenti, seppur con qualche sbavatura, nell'ultima competizioni fanno ben sperare ai tifosi biancocelesti: l'approdo alla Final Four, le tre vittorie consecutive con Napoli, Juventus e Parma, e soprattutto la vittoria conquistata al Biella di Torino contro le campionesse d'Italia in carica, pongono ottime basi per il debutto nella nuova Serie A.

Quest'oggi la Lazio esordierà in campionato contro il Como alle ore 12:30 allo Stadio Ferruccio di Seregno. Per la squadra di Grassadonia sarà un match complesso anche soprattutto per la situazione di emergenza in cui si trova: tante assenze che hanno costretto il mister ha mettere in campo una formazione inedita.

Le formazioni ufficiali

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabó; Petzelberger, Vaitukaityte, Madsen; Kramzar, Nischler, Lehmann. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti, Bernardi, Pavan, Picchi. All.: Stefano Sottili

LAZIO (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D'Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti; Le Bihan, Piemonte, Monnecchi. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Francesco Aloise (sez. Voghera)

Assistenti: Andrea Manzini - Marco Colazzo

IV Ufficiale: Francesco Comito

Operato FVS: Cosimo Schirinzi

Il live del match tra Como e Lazio