Il Messaggero | Lotito reagisce al dissenso: «Farò mercato»

Come riporta Il Messaggero, la Curva Nord non fa sconti durante tutta la gara col Torino a Lotito, scatenato prima del fischio d’inizio ai microfoni di Dazn.

Le parole di Lotito prima di Lazio-Torino

“Abbiamo subito ingiustamente il blocco del mercato sulla base di un indice di “stupidità”. Quando ho visto il parametro ci hanno detto che potevamo vendere e comprare giocatori, ma non è accaduto”. E ancora: "Dicono che la Lazio sta fallendo quando è in una situazione tranquilla e solida. È una società che ha oltre 300 milioni di patrimonio immobiliare e di giocatori non avendo uno stadio. Non c’erano rischi". Un danno non da poco che ha influito su acquisti e cessioni: “Potevo vendere calciatori comprandone altri con plusvalenze di 50 milioni, ma non l’ho fatto perché non potevo acquistare”. Per il patron va solo superato un periodo difficile: “Abbiamo 8 infortuni. Ci manca solo che si faccia male l’allenatore (a fine partita con qualche giramento di testa, ndc). C’è stato un cambio di modulo, il tecnico ha grande esperienza e il tempo dimostrerà il valore dei giocatori». Poi l’argomento chiave, il mercato: ”Qualora ci sarà necessità di fare interventi, li faremo – rivela il patron – non ci sono problemi. L’indice è all’80%. Chiunque si trovi in questa situazione può vendere e comprare allo stesso prezzo e non ci sono elementi tecnici che impediscano di fare il mercato".

Il bilancio

Sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, una chiosa poco rassicurante, perché è l’annuncio di un mercato a saldo zero, quindi non libero. L’unica speranza di “sblocco totale” in inverno restano i crediti pregressi dei diritti tv (12-13 milioni) che si vogliono inserire subito nel bilancio, ma che dovranno passare l’esame della nuova Commissione al posto della Covisoc. Il tutto in attesa del nuovo sponsor (Aeritaly o altro al vaglio), che Lotito spera di annunciare appena prima della riunione del 15 ottobre, quella decisiva per la chiusura della trimestrale del 30 settembre.