Senad Lulic e Lorik Cana insieme a cena: il post Instagram

Ci sono giocatori che restano impressi nella storia, ci sono squadre che rimangono nel cuore di ogni tifoso e ci sono trofei ancora celebratissimi a distanza di anni. In un'immagine forse si può condensare tutto ciò, soprattutto se ci troviamo di fronte, due titolari di una finale che ha portato la Coppa Italia a Formello il 26 maggio 2013 e soprattutto se uno di questi è l'autore del gol vittoria.

Lulic e Cana insieme: una cena a tinte biancocelesti

Lorik Cana - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Attraverso il proprio profilo Instagram, Senad Lulic ha condiviso una foto con l'ex biancoceleste Lorik Cana durante una serata organizzata da SBN. I due biancocelesti sono approdati nella Capitali nel corso della stessa stagione, era il 2011. Cana lasciò poi la Lazio nel 2015 per andare al Nantes prima di ritirarsi, mentre Lulic rimase fino al 2021 diventando capitano della Prima Squadra della Capitale.

Il post su Instagram