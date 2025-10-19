Primavera Live | Cesena-Lazio 0-0: termina il primo tempo
Segui il live del match tra Cesena e Lazio valevole per l'ottava giornata del Campionato Primavera1
Torna in campo la Lazio Primavera e lo fa in trasferta contro il Cesena. I ragazzi di Francesco Punzi sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro l'Inter per 1-0 ed ora sono chiamati al test contro i bianconeri, che attualmente ricoprono la 5° posizione in classifica e sono reduci da tre vittorie consecutive.
Le formazioni ufficiali
CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Wade, Bertaccini, Mattioli, Casadei, Biguzzi, Ribello.
A disp.: Dorigo, Brigidi, Baietta, Marini, Rossetti, Sanaj, Gabriele, Kebbeh, Greco, Berti, Lantigotti.
All.: Nicola Campedelli
LAZIO (3-5-2-): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli; Sulejmani, Cuzzarella.
A disp.: Pannozzo, Calvani, Baldi, Milillo, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Montano, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci.
All.: Francesco Punzi
Il Live del match
FISCHIO D'INIZIO ALLE 15.00
-
49'
Ancora Lazio
Cuzzarella si libera dal limite, ma la sua conclusione è da rivedere: palla altissima
-
47'
Occasione Lazio
Gelli serve Munoz, che va alla conclusione dal limite: palla deviata da Casadei sopra la traversa
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco tra Cesena e Lazio
-
47'
Termina il primo tempo
0-0 dopo i primi 45' di gioco. Il Cesena alla lunga esce e va vicina al vantaggio dopo una buona prima fase iniziale della Lazio. Adesso tutti negli spogliatoi per prepararsi al meglio all'ultima frazione di gara
-
46'
Occasione Cesena
Carbone rientra sul destro, calcia a giro molto bene ma la palla termina di poco a lato
-
45'
Tempo addizionale
Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo
-
36'
Forcing Cesena
Soffre ora la Lazio con il Cesena che a più riprese è pericoloso nei pressi di Bosi
-
28'
Occasione Cesena
Domeniconi dopo lo stop in area colpisce violentemente la palla, sfera che termina al di sopra della traversa
-
23'
Rimane a terra Ferrari
L'esterno della Lazio è costretto ad essere soccorso dallo staff sanitario, sembra però in grado di continuare
-
18'
Occasione Cesena
Palla persa velenosissima di Gelli, che regala palla al Cesena: Tosku si mette in proprio ne dribbla due, ma il suo tiro è troppo strozzato e termina fuori alla destra della porta difesa da Bosi
-
16'
Pressing Lazio
Biancocelesti in forte pressing offensivo con la Lazio che chiude nella propria metà campo il Cesena
-
11'
Ci prova la Lazio
Cuzzarella recupera palla sull'out di destra, serve Canali che di prima va alla conclusione: palla debole e centrale
-
8'
Partita ora nervosa
Tanti falli negli ultimi minuti con il direttore di gara costretto a tanti richiami, ancora però i tempi non sono maturi per un cartellino
-
3'
Inizio frenetico a Cesena
Le due squadre si attaccano a viso aperto senza tatticismo in questi primissimi istanti di gioco
-
1'
Inizia Cesena-Lazio
Muove il primo pallone il Cesena