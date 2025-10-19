Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: si torna al 4-3-3, c'è Dia in attacco

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, match in programma oggi alle 18.00 al New Balance Stadium di bergamo

Fischio d'inizio fissato alle 18.00 al New Balance Stadium di Bergamo dove l'Atalanta di Juric ospiterà la Lazio. Le due squadre arrivano in due momenti di forma opposti, grande fiducia sponda nerazzurra mentre i biancocelesti devono ancora trovare la propria quadra. Anche lato formazioni le squadre sono agli antipodi con Juric che ha visto svuotarsi l'infermeria ed avrà quasi tutta la squadra a disposizione, mentre Maurizio Sarri dovrà fare i conti con numerose assenze oltre a tanti giocatori acciaccati che saranno però costretti a scendere in campo.

Queste le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:

La probabile formazione dell'Atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.

All.: Juric

La probabile formazione della Lazio

dia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin, Zaccagni. 

All.: Sarri.

