Tiribocchi: "Atalanta più forte fisicamente. Pedro deve prendersi la Lazio"

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riparte con una gara dal sapore europeo. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta di Juric ospita la Lazio di Sarri in una sfida che promette spettacolo e ritmo alto. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per risalire la classifica: i nerazzurri vogliono confermare la solidità mostrata in avvio di stagione, mentre i biancocelesti puntano a riscattarsi dopo i risultati deludenti visti prima della pausa, tenendo conto delle numerose assenze che continuano a condizionare le scelte del tecnico toscano.

In occasione di questo importante incontro, ai microfoni di LazioPress.it è intervenuto in esclusiva l'ex nerazzurro Simone Tiribocchi.

Che partita ti aspetti oggi?

Partita molto delicata per la Lazio, importante per la squadra di Sarri. Sappiamo del momento in casa biancoceleste, a partire da quest'estate con il blocco del marcato fino all'avvio deludente in stagione. Anche la sconfitta nel derby ha sicuramente influito nel momento no della squadra di Sarri. Dall'altra parte, l'Atalanta di Juric, dopo un avvio non al massimo, ha dato sicuramente più continuità e oggi vorrà riconfermarsi. Secondo me sarà una partita tosta, molto combattuta.

Tanti infortuni, assenze pesanti, prestazioni altalenanti, i problemi in casa Lazio sono evidenti…come se ne esce?

Bisogna sempre credere in quello che si fa e in ciò che l'allenatore propone. Non credo che Sarri abbia perso fiducia nei propri giocatori; è solamente un momento difficile. Di certo gli infortuni non aiutano, ma bisogna lavorare con concentrazione e sperare anche in un po' di fortuna. Quando ci sono dei momenti complicati non sempre solo il talento può servire.

Ora tocca a Pedro caricarsi la squadra sulle spalle?

È sicuramente un giocatore che può trascinare la squadra, ma anche se non lo dimostra, lo spagnolo ha una certa età. Per questo avrà comunque bisogno di supporto, nonostante gli infortuni dei giocatori più talentosi. Pedro ha comunque tutte le caratteristiche, sia carismatiche che tecniche, per caricarsi il peso della responsabilità in questo momento.

Che Atalanta è quella di oggi che affronterà la Lazio?