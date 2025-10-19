Primavera Live | Cesena-Lazio 3-1: Rossetti chiude il match

Torna in campo la Lazio Primavera e lo fa in trasferta contro il Cesena. I ragazzi di Francesco Punzi sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro l'Inter per 1-0 ed ora sono chiamati al test contro i bianconeri, che attualmente ricoprono la 5° posizione in classifica e sono reduci da tre vittorie consecutive.

Le formazioni ufficiali

CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Wade, Bertaccini, Mattioli, Casadei, Biguzzi, Ribello.

A disp.: Dorigo, Brigidi, Baietta, Marini, Rossetti, Sanaj, Gabriele, Kebbeh, Greco, Berti, Lantigotti.

All.: Nicola Campedelli

LAZIO (3-5-2-): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli; Sulejmani, Cuzzarella.

A disp.: Pannozzo, Calvani, Baldi, Milillo, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Montano, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci.

All.: Francesco Punzi

Il Live del match

FISCHIO D'INIZIO ALLE 15.00