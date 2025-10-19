LIVE

Primavera Live | Cesena-Lazio 3-1: Rossetti chiude il match

Segui il live del match tra Cesena e Lazio valevole per l'ottava giornata del Campionato Primavera1

Beniamino Civitelli /

Segui il live del match tra Cesena e Lazio valevole per l'ottava giornata del Campionato Primavera1

Beniamino Civitelli /

Torna in campo la Lazio Primavera e lo fa in trasferta contro il Cesena. I ragazzi di Francesco Punzi sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro l'Inter per 1-0 ed ora sono chiamati al test contro i bianconeri, che attualmente ricoprono la 5° posizione in classifica e sono reduci da tre vittorie consecutive.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

CESENA: Gianfanti; Domeniconi,  Carbone, Galvagno, Tosku, Wade, Bertaccini, Mattioli, Casadei, Biguzzi, Ribello.

A disp.: Dorigo, Brigidi, Baietta, Marini, Rossetti, Sanaj, Gabriele, Kebbeh, Greco, Berti, Lantigotti.

All.: Nicola Campedelli

 

LAZIO (3-5-2-): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli; Sulejmani, Cuzzarella.

A disp.: Pannozzo, Calvani, Baldi, Milillo, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Montano, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci.

All.: Francesco Punzi

Il Live del match

FISCHIO D'INIZIO ALLE 15.00

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Cinque minuti di recupero decretati dal direttore di gara

  • 88'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Sulejmani, Pinelli

    Dentro: Iorio, Santagostino

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Cesena

    Fuori: Carbone, Biguzzi

    Dentro: Kebbeh, Berti

  • 85'
    goal
    Share Link

    Gol Cesena

    I padroni di casa grazie alla bella azione personale di Rossetti che la piazza sul palo lontano chiudono il match siglando il quarto gol complessivo del match

  • 84'
    substitution
    Share Link

    Occasione Lazio

    Si fa vedere ora la Lazio, che prova ad acciuffare il Cesena. Gelli prova il tiro morbido dalla distanza, palla fuori

  • 80'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Munoz

    Dentro: Marinaj

  • 76'
    injury
    Share Link

    Si rialza Bosi

    L'estremo difensore biancoceleste si rialza e continua la partita

  • 75'
    injury
    Share Link

    Resta a terra Bosi

    Il portiere biancoceleste in presa alta subisce un forte colpo alla schiena dall'attaccante bianconero

  • 68'
    goal
    Share Link

    Sostituzione Cesena

    Fuori: Galvagno

    Dentro: Rossetti

  • 65'
    goal
    Share Link

    GOL LAZIO

    Dopo esserselo guadagnato si è assunto la responsabilità di calciarlo e Sulejmani trasforma dagli 11 metri accorciando le distanze

  • 64'
    penalty
    Share Link

    Calcio di rigore per la Lazio

    Sulejmani steso in area si guadagna il penalty

  • 61'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Cesena

    Fuori: Toksu

    Dentro: Brigidi

  • 61'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Canali

    Dentro: Montano

  • 59'
    goal
    Share Link

    Raddoppio immediato del Cesena

    Ancora Bertaccini, questa volta da punizione diretta, ma da sottolineare l'errore di Bosi tra i pali 

  • 56'
    goal
    Share Link

    Gol Cesena

    Bertaccini direttamente segna direttamente da calcio d'angolo bucando Bosi che si aspettava probabilmente una deviazione

  • 53'
    Share Link

    Forcing Lazio

    Tante occasioni in questi primi minuti da parte della Lazio

  • 49'
    Share Link

    Ancora Lazio

    Cuzzarella si libera dal limite, ma la sua conclusione è da rivedere: palla altissima

  • 47'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Gelli serve Munoz, che va alla conclusione dal limite: palla deviata da Casadei sopra la traversa

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco tra Cesena e Lazio

  • 47'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    0-0 dopo i primi 45' di gioco. Il Cesena alla lunga esce e va vicina al vantaggio dopo una buona prima fase iniziale della Lazio. Adesso tutti negli spogliatoi per prepararsi al meglio all'ultima frazione di gara

  • 46'
    Share Link

    Occasione Cesena

    Carbone rientra sul destro, calcia a giro molto bene ma la palla termina di poco a lato

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo

  • 36'
    Share Link

    Forcing Cesena

    Soffre ora la Lazio con il Cesena che a più riprese è pericoloso nei pressi di Bosi

  • 28'
    Share Link

    Occasione Cesena

    Domeniconi dopo lo stop in area colpisce violentemente la palla, sfera che termina al di sopra della traversa

  • 23'
    injury
    Share Link

    Rimane a terra Ferrari

    L'esterno della Lazio è costretto ad essere soccorso dallo staff sanitario, sembra però in grado di continuare

  • 18'
    Share Link

    Occasione Cesena

    Palla persa velenosissima di Gelli, che regala palla al Cesena: Tosku si mette in proprio ne dribbla due, ma il suo tiro è troppo strozzato e termina fuori alla destra della porta difesa da Bosi

  • 16'
    Share Link

    Pressing Lazio

    Biancocelesti in forte pressing offensivo con la Lazio che chiude nella propria metà campo il Cesena

  • 11'
    shot_saved
    Share Link

    Ci prova la Lazio

    Cuzzarella recupera palla sull'out di destra, serve Canali che di prima va alla conclusione: palla debole e centrale

  • 8'
    whistle
    Share Link

    Partita ora nervosa

    Tanti falli negli ultimi minuti con il direttore di gara costretto a tanti richiami, ancora però i tempi non sono maturi per un cartellino

  • 3'
    break_start
    Share Link

    Inizio frenetico a Cesena

    Le due squadre si attaccano a viso aperto senza tatticismo in questi primissimi istanti di gioco

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Cesena-Lazio

    Muove il primo pallone il Cesena

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: si torna al 4-3-3, c'è Dia in attacco
Tiribocchi: "Atalanta più forte fisicamente. Pedro deve prendersi la Lazio"