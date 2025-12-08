Women Live | Serie A, Sassuolo-Lazio 0-2: fine primo tempo
Tutto pronto per l'ottava giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Sassuolo e Lazio
Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A Women Athora riparte ufficialmente: ad aprire l'ottavo turno è stata la sfida tra Napoli e Milan, mentre a chiuderlo sarà la Lazio Women, che alle ore 12:30 farà visita al Sassuolo allo Stadio “Enzo Ricci”, per la penultima giornata di campionato del 2025.
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash, Caiazzo, De Rita; Brustia, Missipò, Fercoch, Perselli, Skupien; Dhont; Eto. A disp.: Benz, De Bona, Doms, Sabatino, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve, Galabadaarachichi, Venturelli, Clelland, Santoro. All.: Alessandro Spugna
LAZIO (3-5-2): Durante; Mesjasz, D’Auria, Baltrip; Oliviero, Castiello, Martin, Simonetti, Monnecchi; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Connolly, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Procopio
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Zoppi (sez. Firenze)
Assistenti: Davide Merciari - Federico Linari
IV ufficiale: Matteo Santinelli
Operatore FVS: Alfonsorocco Rosania
Il live del match tra Sassuolo e Lazio
-
46'
Fine primo tempo
Termina 2-0 il primo tempo tra Sassuolo e Lazio, squadre negli spogliatoi. Biancocelesti avanti grazie alla doppietta di Piemonte
-
45'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero concesso
-
41'
GOOOAL DELLA LAZIO
Piemonte firma il raddoppio biancoceleste grazie al cross di Monnecchi: la numero 17 della Lazio serve l'ex Milan in area, che non sbaglia approfittando anche della respinta imprecisa dell'estremo difensore neroverde
-
37'
Le Bihan vicina al 2-0
Destro volante di Le Bihan: Durand si fa trovare pronta e nega l'occasione alle laziali
-
35'
Ci prova Perselli da punizione
Brivido per la Lazio con Perselli: la giocatrice neroverde da punizione cerca la porta, ma la sfera termina di poco al lato
-
33'
GOOOAL DELLA LAZIO
Piemonte porta in vantaggio la Lazio: dopo un prima ribattuta, l'attaccante biancoceleste trova la rete sfruttando la respinta di Durand. Quinto gol in stagione per la numero 18
-
20'
Cartellino giallo
Anche Martin finisce sul libretto dei cattivi di Zoppi, ammonita la centrocampista biancoceleste
-
17'
Cartellino giallo
Ammonita Nash per un fallo ai danni di Piemonte: calcio di punizione a favore delle biancocelesti
-
15'
Squillo del capitano
Cross di Castiello per Piemonte: Durand blocca la sfera senza difficoltà
-
13'
Occasione Sassuolo
Grande parata di Durante che blocca la sfera
-
3'
Prima occasione della Lazio
Primo guizzo del match! Simonetti imbuca per Piemonte in area: incornata che non trova lo specchio della porta, conclusione alta
-
1'
Fischio d'inizio!
Si parte allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Pallone affidato alle ospiti che gestiscono il primo possesso del match
-
1'
Minuto di silenzio
Minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di Nicola Pietrangeli
-
1'
Squadre in campo!
Sassuolo e Lazio fanno il loro ingresso all'Enzo Ricci: tra pochi istanti inizierà il match
-
1'
Riparte la Serie A
Penultima giornata di Serie A Women Athora del 2025, dove Sassuolo e Lazio chiuderanno l'ottavo turno di campionato