Women Live | Serie A, Sassuolo-Lazio 0-2: fine primo tempo

Tutto pronto per l'ottava giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Sassuolo e Lazio

Ginevra Sforza /

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A Women Athora riparte ufficialmente: ad aprire l'ottavo turno è stata la sfida tra Napoli e Milan, mentre a chiuderlo sarà la Lazio Women, che alle ore 12:30 farà visita al Sassuolo allo Stadio “Enzo Ricci”, per la penultima giornata di campionato del 2025.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash, Caiazzo, De Rita; Brustia, Missipò, Fercoch, Perselli, Skupien; Dhont; Eto. A disp.: Benz, De Bona, Doms, Sabatino, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve, Galabadaarachichi, Venturelli, Clelland, Santoro. All.: Alessandro Spugna

LAZIO (3-5-2): Durante; Mesjasz, D’Auria, Baltrip; Oliviero, Castiello, Martin, Simonetti, Monnecchi; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Connolly, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Procopio

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Zoppi (sez. Firenze)

Assistenti: Davide Merciari - Federico Linari

IV ufficiale: Matteo Santinelli

Operatore FVS: Alfonsorocco Rosania

Il live del match tra Sassuolo e Lazio

  • 46'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina 2-0 il primo tempo tra Sassuolo e Lazio, squadre negli spogliatoi. Biancocelesti avanti grazie alla doppietta di Piemonte

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso

  • 41'
    goal
    GOOOAL DELLA LAZIO

    Piemonte firma il raddoppio biancoceleste grazie al cross di Monnecchi: la numero 17 della Lazio serve l'ex Milan in area, che non sbaglia approfittando anche della respinta imprecisa dell'estremo difensore neroverde

  • 37'
    whistle
    Le Bihan vicina al 2-0

    Destro volante di Le Bihan: Durand si fa trovare pronta e nega l'occasione alle laziali

  • 35'
    whistle
    Ci prova Perselli da punizione

    Brivido per la Lazio con Perselli: la giocatrice neroverde da punizione cerca la porta, ma la sfera termina di poco al lato

  • 33'
    whistle
    GOOOAL DELLA LAZIO

    Piemonte porta in vantaggio la Lazio: dopo un prima ribattuta, l'attaccante biancoceleste trova la rete sfruttando la respinta di Durand. Quinto gol in stagione per la numero 18

  • 20'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Anche Martin finisce sul libretto dei cattivi di Zoppi, ammonita la centrocampista biancoceleste

  • 17'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonita Nash per un fallo ai danni di Piemonte: calcio di punizione a favore delle biancocelesti

  • 15'
    match_started
    Squillo del capitano

    Cross di Castiello per Piemonte: Durand blocca la sfera senza difficoltà

  • 13'
    match_started
    Occasione Sassuolo

    Grande parata di Durante che blocca la sfera

  • 3'
    match_started
    Prima occasione della Lazio

    Primo guizzo del match! Simonetti imbuca per Piemonte in area: incornata che non trova lo specchio della porta, conclusione alta

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Si parte allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Pallone affidato alle ospiti che gestiscono il primo possesso del match

  • 1'
    match_started
    Minuto di silenzio

    Minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di Nicola Pietrangeli

  • 1'
    match_started
    Squadre in campo!

    Sassuolo e Lazio fanno il loro ingresso all'Enzo Ricci: tra pochi istanti inizierà il match

  • 1'
    match_started
    Riparte la Serie A

    Penultima giornata di Serie A Women Athora del 2025, dove Sassuolo e Lazio chiuderanno l'ottavo turno di campionato

Women | Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Simonetti