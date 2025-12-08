Women Live | Serie A, Sassuolo-Lazio 0-2: fine primo tempo

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A Women Athora riparte ufficialmente: ad aprire l'ottavo turno è stata la sfida tra Napoli e Milan, mentre a chiuderlo sarà la Lazio Women, che alle ore 12:30 farà visita al Sassuolo allo Stadio “Enzo Ricci”, per la penultima giornata di campionato del 2025.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash, Caiazzo, De Rita; Brustia, Missipò, Fercoch, Perselli, Skupien; Dhont; Eto. A disp.: Benz, De Bona, Doms, Sabatino, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve, Galabadaarachichi, Venturelli, Clelland, Santoro. All.: Alessandro Spugna

LAZIO (3-5-2): Durante; Mesjasz, D’Auria, Baltrip; Oliviero, Castiello, Martin, Simonetti, Monnecchi; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Connolly, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Procopio

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Zoppi (sez. Firenze)

Assistenti: Davide Merciari - Federico Linari

IV ufficiale: Matteo Santinelli

Operatore FVS: Alfonsorocco Rosania

Il live del match tra Sassuolo e Lazio