Women | Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Simonetti
Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Sassuolo e Lazio in vista dell'ottava giornata di Serie A
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori di Sassuolo e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
La formazione ufficiale del Sassuolo
SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash, Caiazzo, De Rita; Brustia, Missipò, Fercoch, Perselli, Skupien; Dhont; Eto. A disp.: Benz, De Bona, Doms, Sabatino, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve, Galabadaarachichi, Venturelli, Clelland, Santoro. All.: Alessandro Spugna
Le undici titolari della Lazio
LAZIO (3-5-2): Durante; Mesjasz, D’Auria, Baltrip; Oliviero, Castiello, Martin, Simonetti, Monnecchi; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Connolly, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Procopio