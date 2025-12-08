Women, Procopio: "Le ragazze hanno lottato fino alla fine. Serve continuità"

La stagione altalenante delle biancocelesti prosegue. Dopo le due pesanti battute d'arresto con Roma e Inter, la Lazio riesce a ottenere una faticosa vittoria contro un Sassuolo pericoloso soprattutto nella ripresa, grazie alle sostituzioni effettuate da Spugna, che hanno garantito alle neroverdi un maggiore apporto offensivo.

Il commento nel post gara di Sassuolo-Lazio di Gianluca Procopio, vice di Grassadonia, squalificato per un turno. Il vice-allenatore che ha parlato ai microfoni ufficiali della società biancoceleste, di seguito le sue parole.

Tre punti importanti. Sapevamo di incontrare una buona squadra. Fondamentale oggi la vittoria come anche la prestazione delle ragazze. Ce l'abbiamo fatta e siamo contenti. Dopo il goal non abbiamo perso la testa, siamo rimasti dentro la partita, e abbiamo lottato fino alla fine. Oggi partita fondamentale per il percorso in campionato.

Dovevamo dare un segnale a noi stessi. Come dice Grassadonia, quando le ragazze fanno la prestazione se la possono giocare con tutte. Dobbiamo dare continuità.

Come si può vedere, basta fare tre sconfitte e poi ti ritrovi nei bassi fondi. Oggi era una partita fondamentale.