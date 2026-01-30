LIVE

23° SERIE A | LIVE LAZIO-GENOA 2-2

55' Pedro, 62' Taylor, 67'Malinovskyi, 74' Vitinha

Patrizio Pasqualini /

Formazioni ufficiali

  • 96'
    goal
    Share Link

    Gooooollllll

    Cataldiiii dal dischetto  porta i 3 punti della vittoria e bacia l'aquila sul petto

  • 96'
    goal
    Share Link

    Rigorewee per la Lazio

    Terzo fallo di mano della partita

  • 75'
    goal
    Share Link

    Pareggio Genoa

    Dormita generale su calcio d'angolo.  Vitinha segna il pareggio

  • 66'
    Share Link

    Gol Genoa

    Sempre dal diachetto

  • 62'
    goal
    Share Link

    GOOOOLLLLL

    Il primo gol di Taylor su assist di Isaksen

  • 56'
    goal
    Share Link

    GOOOOLLLLL

    Pedritoooo

  • 55'
    Share Link

    RIGORE PER LA LAZIO

    conferm

  • 53'
    Share Link

    Var in corso

    Per presunto fallo di mano in area

  • 49'
    Share Link

    Ci prova Isaksen

    Dalla distanza. Para a terra il portiere genoano

  • 45'
    Share Link

    Fine primo tempo

    Poche emozioni in questi primi 45 minuti

  • 35'
    Share Link

    Genoa pericoloso

    Vitinha a due passi, Provedel fa muro

  • 30'
    Share Link

    Ci prova Pedro

    E conquista un angolo

  • 10'
    Share Link

    Nulla di rilevante

    Le due squadre si stanno studiand

  • 1'
    Share Link

    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato al Genoa

Lazio-Genoa, Sarri nel pre: "Contestazione? Una dimostrazione d'amore dei tifosi"
Lazio-Genoa, De Rossi: “La Lazio è una squadra forte, lo stadio vuoto…”