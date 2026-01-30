LIVE
23° SERIE A | LIVE LAZIO-GENOA 2-2
55' Pedro, 62' Taylor, 67'Malinovskyi, 74' Vitinha
/
55' Pedro, 62' Taylor, 67'Malinovskyi, 74' Vitinha
/
Formazioni ufficiali
-
96'
Gooooollllll
Cataldiiii dal dischetto porta i 3 punti della vittoria e bacia l'aquila sul petto
-
96'
Rigorewee per la Lazio
Terzo fallo di mano della partita
-
75'
Pareggio Genoa
Dormita generale su calcio d'angolo. Vitinha segna il pareggio
-
66'
Gol Genoa
Sempre dal diachetto
-
62'
GOOOOLLLLL
Il primo gol di Taylor su assist di Isaksen
-
56'
GOOOOLLLLL
Pedritoooo
-
55'
RIGORE PER LA LAZIO
conferm
-
53'
Var in corso
Per presunto fallo di mano in area
-
49'
Ci prova Isaksen
Dalla distanza. Para a terra il portiere genoano
-
45'
Fine primo tempo
Poche emozioni in questi primi 45 minuti
-
35'
Genoa pericoloso
Vitinha a due passi, Provedel fa muro
-
30'
Ci prova Pedro
E conquista un angolo
-
10'
Nulla di rilevante
Le due squadre si stanno studiand
-
1'
PARTITI
Calcio d'inizio affidato al Genoa