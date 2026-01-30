Lazio-Genoa, Sarri nel pre: "Contestazione? Una dimostrazione d'amore dei tifosi"
Ai microfoni del pre-partita di Lazio-Genoa è intervenuto mister Maurizio Sarri per presentare la gara.
Le parole di Sarri a DAZN
Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre. Infortuni? Quest’anno è così, Zaccagni da tanto tempo aveva delle problematiche, ieri ha avuto una lesione al traverso addominale, è potuto rimanere con noi visto che era già in ritiro.
Il Commento su Romagnoli
Con tutte le componenti ho fatto lo stesso discorso: la mia era una valutazione tecnico-tattica. Il mercato lo fa la società, aspetto decisioni. Se spero di averlo ancora in rosa? Non lo so: il Romagnoli che conoscevo io, sicuramente sì.
Il commento su Maldini
Il ragazzo è quello su cui mi ero fatto un’idea da fuori. Grandi qualità tecniche e fisiche, che non riesce a esprimere con continuità, la sfida è quella