Primavera Live | Frosinone-Lazio 0-3: termina il match
Segui il live scritto del match tra Frosinone e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it
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Dopo il pareggio nel derby nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa contro il Frosinone, penultima forza del campionato. Ai biancocelesti di mister Punzi manca ancora qualche punto per l'aritmetica salvezza, ma ha dalla sua un tesoretto importante che va solo implementato.
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Le formazioni ufficiali
FROSINONE: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Molignano, Befani, Toci, Colley, Majdenic.
A disp.: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Nodye, Zorzetto, Ceesay, Buonpane, Mboumbou, Danieli.
All.: Emanuele Pesoli
LAZIO: D`Alessio, Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Cangemi, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Calvani, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci.
All.: Framcesco Punzi
Il Live scritto del match
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93'
Termina la gara
Bella vittoria della Lazio sul campo del Frosinone per 0-3: salvezza in ghiaccio
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90'
Tempo addizionale
Assegnati 3 minuti di recupero
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87'
Sostituzione Lazio
Fuori: Cuzzarella
Dentro: Montano
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83'
Sostituzione Lazio
Fuori: Sana Fernandes
Dentro: Trifelli
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82'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Sana Fernandes, che si è tolto la maglietta per esultare
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81'
GOL LAZIO
A tu per tu con il portiere San Fernandes opta per un tocco sotto micidiale, Lazio avanti di tre lunghezze a Frosinone
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72'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Serra, Farcomeni
Dentro: Sulejmani, Shpuza
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70'
Sostituzioni Frosinone
Fuori: Toci, Befani
Dentro: Colafrancesco, MBoumbou
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69'
Occasione Lazio
Dribbling di Cuzzarella sulla sinistra, che scarica per Sana Fernandes che col destro sfiora l'incrocio dei pali
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67'
Occasione Lazio
Tiro a giro col mancino di Serra, bell'intervento di Rodolfo che devia in angolo
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55'
Sostituzione Frosinone
Fuori: Colley
Dentro: Buonpane
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52'
RADDOPPIOOO LAZIOOOO
Cross pennellato di Farcomeni su punizione che trova lo stacco vincente di Bordon, il quale firma il raddoppio biancoceleste
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50'
Sostituzione Frosinone
Fuori: Majdenic
Dentro: Zorzetto
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa: 0-1 dopo i primi 45'
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45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Cangemi
Dentro: Iorio
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45'
Termina il primo tempo
Lazio avanti dopo i primi 45' di gioco grazie al bellissimo gol di Farcomeni
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40'
Occasione Lazio
Ci prova ancora Farcomeni, si oppone questa volta Rodolfo
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38'
GOOOOOL LAZIOOOO
Perla di Farcomeni, che dal limite dell'area va alla conclusione forte che si insacca sul palo lontano. Rodolfo può solo raccogliere la palla in rete
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36'
Ci prova la Lazio
Battisti dalla distanza va alla conclusione, colpisce male
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33'
Occasione Frosinone
Ci prova il Frosinone con una girata fulminea in area, si oppone bene D'Alessio con un riflesso
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27'
Occasione Lazio
Ci prova Sana Fernandes, si oppone Rodolfo addirittura con il petto
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21'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Santagostino, intervento in scivolata su Molignano
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18'
Occasione Lazio
Ci prova Sana Fernandes che supera due avversari sul lato destro corto dell'area di rigore, va alla conclusione ma non trova lo specchio
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12'
Ammonizione Frosinone
Cartellino giallo per Toci, intervento in ritardo su Farcomeni
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8'
Prova a farsi vedere il Frosinone
Padroni di casa che cercano con qualche fiammata a fare male ai biancocelesti di Punzi, ancora nessun pericolo però verso D'Alessio
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4'
Fase di studio
Nessun pericolo creato dalle due squadre in questo avvio
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1'
Inizia la gara
Muove il primo pallone di gioco la Lazio