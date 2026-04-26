Primavera Live | Frosinone-Lazio 0-3: termina il match

Segui il live scritto del match tra Frosinone e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

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Beniamino Civitelli /

Dopo il pareggio nel derby nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa contro il Frosinone, penultima forza del campionato. Ai biancocelesti di mister Punzi manca ancora qualche punto per l'aritmetica salvezza, ma ha dalla sua un tesoretto importante che va solo implementato.

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Le formazioni ufficiali

Punzi - LazioPress
Punzi - LazioPress

FROSINONE: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Molignano, Befani, Toci, Colley, Majdenic.

A disp.: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Nodye, Zorzetto, Ceesay, Buonpane, Mboumbou, Danieli.

All.: Emanuele Pesoli

 

LAZIO: D`Alessio, Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Cangemi, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Calvani, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci.

All.: Framcesco Punzi

Il Live scritto del match

  • 93'
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    Termina la gara

    Bella vittoria della Lazio sul campo del Frosinone per 0-3: salvezza in ghiaccio

  • 90'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Assegnati 3 minuti di recupero

  • 87'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Cuzzarella

    Dentro: Montano

  • 83'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Sana Fernandes

    Dentro: Trifelli

  • 82'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Sana Fernandes, che si è tolto la maglietta per esultare

  • 81'
    goal
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    GOL LAZIO

    A tu per tu con il portiere San Fernandes opta per un tocco sotto micidiale, Lazio avanti di tre lunghezze a Frosinone

  • 72'
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Serra, Farcomeni

    Dentro: Sulejmani, Shpuza 

  • 70'
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    Sostituzioni Frosinone

    Fuori: Toci, Befani

    Dentro: Colafrancesco, MBoumbou

  • 69'
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    Occasione Lazio

    Dribbling di Cuzzarella sulla sinistra, che scarica per Sana Fernandes che col destro sfiora l'incrocio dei pali

  • 67'
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    Occasione Lazio

    Tiro a giro col mancino di Serra, bell'intervento di Rodolfo che devia in angolo

  • 55'
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    Sostituzione Frosinone

    Fuori: Colley

    Dentro: Buonpane

  • 52'
    goal
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    RADDOPPIOOO LAZIOOOO

    Cross pennellato di Farcomeni su punizione che trova lo stacco vincente di Bordon, il quale firma il raddoppio biancoceleste

  • 50'
    substitution
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    Sostituzione Frosinone

    Fuori: Majdenic

    Dentro: Zorzetto

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa: 0-1 dopo i primi 45'

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Cangemi

    Dentro: Iorio

  • 45'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    Lazio avanti dopo i primi 45' di gioco grazie al bellissimo gol di Farcomeni 

  • 40'
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    Occasione Lazio

    Ci prova ancora Farcomeni, si oppone questa volta Rodolfo

  • 38'
    goal
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    GOOOOOL LAZIOOOO

    Perla di Farcomeni, che dal limite dell'area va alla conclusione forte che si insacca sul palo lontano. Rodolfo può solo raccogliere la palla in rete

  • 36'
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    Ci prova la Lazio

    Battisti dalla distanza va alla conclusione, colpisce male

  • 33'
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    Occasione Frosinone

    Ci prova il Frosinone con una girata fulminea in area, si oppone bene D'Alessio con un riflesso

  • 27'
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    Occasione Lazio

    Ci prova Sana Fernandes, si oppone Rodolfo addirittura con il petto

  • 21'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Santagostino, intervento in scivolata su Molignano

  • 18'
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    Occasione Lazio

    Ci prova Sana Fernandes che supera due avversari sul lato destro corto dell'area di rigore, va alla conclusione ma non trova lo specchio

  • 12'
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    Ammonizione Frosinone

    Cartellino giallo per Toci, intervento in ritardo su Farcomeni

  • 8'
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    Prova a farsi vedere il Frosinone

    Padroni di casa che cercano con qualche fiammata a fare male ai biancocelesti di Punzi, ancora nessun pericolo però verso D'Alessio

  • 4'
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    Fase di studio

    Nessun pericolo creato dalle due squadre in questo avvio

  • 1'
    match_started
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    Inizia la gara

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

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