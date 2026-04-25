Indagine Rocchi: nell'esposto di Rocca citata anche la Lazio

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta nasce da un esposto presentato un anno fa dall'ex assistente Domenico Rocca, che denunciava irregolarità nella gestione di voti, designazioni e graduatorie, contestando la meritocrazia nel sistema. Nonostante l'archiviazione da parte della giustizia sportiva, il caso è stato riaperto in sede ordinaria con la notifica dell'avviso di garanzia a Rocchi.

Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione. Chi mi ha insegnato ad arbitrare ed a stare nell'associazione è stato Stefano Farina, il quale mi aveva convinto e insegnato che dell'organo tecnico ci si dovesse fidare a prescindere. E così è stato fino a che non siete arrivati voi. Segnali flebili erano giunti anche gli anni scorsi, ma non ci avevo mai fatto caso: la stagione sportiva ancora in corso (per gli altri) ha evidenziato, senza alcun dubbio, l'utilizzo parziale delle votazioni, l'assenza di criterio nelle designazioni, la violazione dei principi di correttezza e lealtà e, soprattutto, l'alterazione della corretta concorrenza e delle relative valutazioni. Come noto, con la precedente governance avete modificato i criteri per la permanenza nella categoria, avete reintrodotto il limite di età e aggiunto il limite temporale decennale, superabile soltanto se inseriti tra i primi 40 assistenti della graduatoria di merito.

Ma come viene compilata la graduatoria? Sulla scorta della media tra i voti degli organi tecnici e quelli degli osservatori, governati dalla c. d. CON, la quale, anch'essa, dovrebbe essere organo terzo e imparziale. Siccome la permanenza deriva da una competizione, la stessa dovrebbe fondarsi su una gara equilibrata tra tutti: se non è possibile avere lo stesso numero di gare di A e di B, equamente distribuite durante la stagione sportiva, è doveroso che tutti gli assistenti siano valutati sullo stesso numero di gare complessivo, altrimenti è evidentissima l'alterazione di una media numerica che determina le dismissioni di fine campionato.

Quest'anno sono stato designato 14 volte: una gara di A e 13 gare di B. Designazioni che mai hanno tenuto conto delle precedenti valutazioni, ma che sono state effettuate sulla scorta di inesistenti criteri. Non ci sono criteri per l'accoppiamento, per la designazione dell'arbitro, per la gara, etc.

Le prime due gare sono state fondamentali.

Il 18 agosto 2024 venivo designato per Frosinone-Sampdoria: a causa di un fuorigioco alzato che annullava una rete convalidata poi dal VAR, l'OA Altomare in uno con l'OT CON Tozzi mi giudicavano con 8. 30. La rete annullata, a vostro dire, era di difficilissima lettura in quanto:

a) vi era stato un tocco a centro area probabilmente dell'attaccante;

b) non vi era stata comunicazione da parte dell'arbitro (in alcun modo penalizzato) che indicava il retropassaggio in luogo della giocata dell'attaccante;. . . praticamente lo stesso voto che l'OT Tommasi mette a Zingarelli in Milan - Atalanta, l'assistente commette il gravissimo errore di segnalare un fuorigioco di oltre 1 metro, ad un giocatore del Milan che partiva da una posizione nettamente regolare addirittura dietro la linea di centrocampo quindi mai fuorigioco, voto quindi equiparato ad un fuorigioco sbagliato di difficile lettura come il mio a Frosinone o addirittura solo 0. 10 in meno per non aver detto "ammonizione" in Cesena - Modena dove l'OT Tommasi mi contesta solo questo!

Ma la cosa bella Signori e Signori dopo 4 turni di fermo, Zingarelli rientra in B in una gara di cartello Juve Stabia - Sampdoria dove gli viene subito mandato il settimo organo tecnico per poterlo rimettere naturalmente in carreggiata e magari non rischiare di essere immischiato nelle zone basse di classifica e l'OT Rocchi indovinate quanto gli mette? Ma naturalmente 8,60! ! !

Per non parlare dell'ultima designazione di serie B Cittadella - Bari dove l'OT Di Liberatore aspetta fino all'ultima giornata per andare a "sistemare" Massimi e Di Monte ( ferma dal 29/03 in attesa che la classifica di tutti si delineasse per poi, a giochi fatti, designarla) immischiati entrambi nelle zone basse della classifica, Massimi come AE e la Di Monte come AA (Di Monte nominata da questa commissione Internazionale) per salvarli col voto che naturalmente serviva a giochi conclusi. . . (A proposito perché la Di Monte essendo in zone bassissime della classifica ha arbitrato per ben 7 volte in A? ! )

O addirittura, se vogliamo, possiamo aggiungere Udinese-Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per "bussare" ( si sente anche nell'audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l'arbitro per un ofr e far assegnare giustamente come detto un rigore che i var si erano persi. . . (ma perché in Inter - Roma, Gervasoni super visore di giornata non "bussa" ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli? ! Ma questo è solo un accenno. Da inizio stagione ne potrei raccontare tantissime, fra arbitri, assistenti e var e di casi simili o addirittura anche casi peggiori, naturalmente sono tutti scritti da parte poiché ne parleremo più avanti nelle opportune sedi.