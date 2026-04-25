Rocchi: "Indagine? Ho deciso di autosospendermi per il bene del gruppo CAN. Mi auguro..."

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha rilasciato delle dichiarazioni all'Ansa in seguito alle indagini per frode sportiva

Michelle De Angelis /
Photo by Catherine Ivill/Getty Images via onefootball
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Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha rilasciato delle dichiarazioni all'Ansa in seguito alle indagini per frode sportiva.

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Le parole di Rocchi

In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia  famiglia vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima.

Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione.

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