Rocchi: "Indagine? Ho deciso di autosospendermi per il bene del gruppo CAN. Mi auguro..."

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha rilasciato delle dichiarazioni all'Ansa in seguito alle indagini per frode sportiva.

In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima.