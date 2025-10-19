7° Serie A Live | Atalanta-Lazio 0-0: i biancocelesti non vanno oltre il pari
Il live del match tra Atalanta e Lazio, valevole per la settima giornata di Serie A
Tra infortuni e dichiarazioni d’amore per la Lazio, Maurizio Sarri si prepara alla prossima sfida che vedrà i biancocelesti impegnati in trasferta contro l’Atalanta, nel settimo turno di Serie A. Il match è in programma alle ore 18:00 presso la New Balance Arena.
I capitolini arrivano a questa gara dopo un pareggio amaro contro il Torino dell’ex Baroni, maturato allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita combattuta fino all’ultimo minuto, nella quale però sono emerse chiaramente le difficoltà di organico della Lazio, aggravate dalle numerose assenze.
A preoccupare in particolare è l’infortunio del centravanti titolare, Castellanos, che non sarà a disposizione contro i bergamaschi. Zaccagni, invece, sarà presente solo in panchina, ma con un minutaggio estremamente limitato.
Sarri potrà però contare su alcuni rientri importanti: Vecino, Marusic e Guendouzi – quest’ultimo di nuovo a disposizione dopo aver scontato due giornate di squalifica. Recuperi fondamentali, soprattutto alla luce delle difficoltà a centrocampo e delle modifiche tattiche necessarie per far fronte all’emergenza.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Lookman, Sulemana; De Ketelaere. Allenatore: Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari)
Assistenti: Rossi - Politi
IV ufficiale: Colombo
Var: Gariglio
Avar: Meraviglia
-
93'
Triplice fischio
Termina a reti bianche la sfida al New Balance Arena tra Atalanta e Lazio
-
90'
Recupero secondo tempo
Tre i minuti di recupero concessi nella seconda frazione
-
85'
Sostituzione Lazio
IN Lazzari e Provsgaard OUT Marusic e Tavares
-
84'
Ennesima occasione della Dea
De Ketelaere al limite dell'area
-
81'
Sostituzione Dea
IN Maldini OUT Lookman
-
81'
La Lazio si salva clamorosamente
Prima palo di Zappacosta, poi parata provvidenziale di Provedel
-
78'
Biancocelesti in difficoltà
Lazio schiacciata e in evidente difficoltà nel riuscire a costruire e a conquistare campo
-
74'
Sostituzione Lazio
IN Pedro e Vecino OUT Zaccagni e Basic
-
70'
Nuova occasione per la squadra di Juric
Parata straordinaria di Provedel che non concede la rete a Lookman
-
68'
Atalanta pericolosa
Krstovic ci prova, Gila sporca il tiro dell'ex Lecce e favorisce la parata di Provedel
-
65'
Tre sostituzioni per Juric
IN Krstovic, De Roon e Scalvini OUT Sulemana, Pasalic e Ahanor
-
65'
Occasione Dea
Sugli sviluppi di un calcio di punizione tenta Zappacosta da fuori area, conclusione altissima
-
62'
Occasione Lazio
Calcio piazzato per la Lazio, tenta Tavares, conclusione altissima
-
60'
Cartellino giallo
Ammonito Hien per un brutto fallo ai danni di Isaksen, calcio di punizione a favore dei biancocelesti
-
60'
Ancora Atalanta
Ahanor vicinissimo al goal
-
57'
Occasione Dea
Prende fiducia e campo l'Atalanta ora con Ederson: tiro centrale, Provedel blocca
-
52'
Cartellino giallo
Ammonito Pasalic per un fallo ai danni di Zaccagni
-
50'
Grandissima occasione per la Dea
Colpo di testa di Lookman pericolosissimo: il nigeriano sfiora la porta e si mangia l'1-0, conclusione alta
-
45'
Inizia il secondo tempo
Squadre già in campo per la seconda frazione di tempo
-
47'
Fine primo tempo
Termina a reti inviolate la prima frazione di tempo tra Atalnata e Lazio
-
45'
Recupero secondo tempo
Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara
-
43'
La Dea prende fiducia
Preziosa occasione con Zappacosta, Provedel attento e non concede la rete, il portiere spazza e la difesa biancoceleste mette prontamente in rimessa laterale. Prima vera occasione dell'Atalanta da inizio match
-
39'
Cartelino giallo
Ammonito Sulemana per proteste dopo un contrasto di gioco con Marusic
-
38'
Azione pericolosa per i biancocelesti
Ottima giocata di Zaccagni che serve Guendouzi ma che non centra la porta, conclusione alta
-
31'
Lazio pericolosa con la prima vera occasione da goal
Pericoloso Basic che batte il calcio di punizione rimediato da Tavares, Carnesecchi si fa trovare pronto e respinge la sfera con poca precisione
-
29'
Cartellino giallo
Ammonizione per De Ketelaere per un fallo ai danni di Nuno Tavares, ancora a terra. Calcio di punizione a favore della Lazio
-
21'
Cambio forzato per Sarri
IN Isaksen OUT Cancellieri
-
20'
Accasciato a terra Cancellieri
A terra l'attaccante ex Parma: dopo essersi accasciato sul campo, lo staff biancoceleste entra prontamente in campo per determinare le condizioni del giocatore che non riesce a proseguire la partita e lascia il campo a Isaksen
-
19'
Problemi per Cancellieri
Si tocca il flessore della coscia sinistra Matteo Cancellieri, pronto Isaksen eventualmente per un cambio anticipato
-
10'
Occasione Lazio
Dia innescato da Cataldi, ma Carnesecchi esce e blocca la sfera senza problemi
-
10'
Dea in costruzione
Dopo un inizio sottotono l'Atalanta inizia a prendere campo anche se fatica a trovare spazi dato il pressing biancoceleste
-
2'
Ritmi alti per la Lazio
Subito aggressiva la Lazio di Sarri nei primi minuti di gioco
-
1'
Al via il match tra Atalanta e Lazio!
Tutto pronto, si gioca al New Balance Arena! Primo pallone giocato dai biancocelesti