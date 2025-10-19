7° Serie A Live | Atalanta-Lazio 0-0: i biancocelesti non vanno oltre il pari

Tra infortuni e dichiarazioni d’amore per la Lazio, Maurizio Sarri si prepara alla prossima sfida che vedrà i biancocelesti impegnati in trasferta contro l’Atalanta, nel settimo turno di Serie A. Il match è in programma alle ore 18:00 presso la New Balance Arena.

I capitolini arrivano a questa gara dopo un pareggio amaro contro il Torino dell’ex Baroni, maturato allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita combattuta fino all’ultimo minuto, nella quale però sono emerse chiaramente le difficoltà di organico della Lazio, aggravate dalle numerose assenze.

A preoccupare in particolare è l’infortunio del centravanti titolare, Castellanos, che non sarà a disposizione contro i bergamaschi. Zaccagni, invece, sarà presente solo in panchina, ma con un minutaggio estremamente limitato.

Sarri potrà però contare su alcuni rientri importanti: Vecino, Marusic e Guendouzi – quest’ultimo di nuovo a disposizione dopo aver scontato due giornate di squalifica. Recuperi fondamentali, soprattutto alla luce delle difficoltà a centrocampo e delle modifiche tattiche necessarie per far fronte all’emergenza.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Lookman, Sulemana; De Ketelaere. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri. 

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari)

Assistenti: Rossi - Politi

IV ufficiale: Colombo 

Var: Gariglio 

Avar: Meraviglia

Il live del match tra Atalanta e Lazio

  • 93'
    whistle
    Triplice fischio

    Termina a reti bianche la sfida al New Balance Arena tra Atalanta e Lazio

  • 90'
    whistle
    Recupero secondo tempo

    Tre i minuti di recupero concessi nella seconda frazione

  • 85'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Lazzari e Provsgaard OUT Marusic e Tavares

  • 84'
    whistle
    Ennesima occasione della Dea

    De Ketelaere al limite dell'area

  • 81'
    substitution
    Sostituzione Dea

    IN Maldini OUT Lookman

  • 81'
    whistle
    La Lazio si salva clamorosamente

    Prima palo di Zappacosta, poi parata provvidenziale di Provedel

  • 78'
    whistle
    Biancocelesti in difficoltà

    Lazio schiacciata e in evidente difficoltà nel riuscire a costruire e a conquistare campo

  • 74'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Pedro e Vecino OUT Zaccagni e Basic

  • 70'
    whistle
    Nuova occasione per la squadra di Juric

    Parata straordinaria di Provedel che non concede la rete a Lookman

  • 68'
    whistle
    Atalanta pericolosa

    Krstovic ci prova, Gila sporca il tiro dell'ex Lecce e favorisce la parata di Provedel

  • 65'
    substitution
    Tre sostituzioni per Juric

    IN Krstovic, De Roon e Scalvini OUT Sulemana, Pasalic e Ahanor

  • 65'
    whistle
    Occasione Dea

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione tenta Zappacosta da fuori area, conclusione altissima

  • 62'
    whistle
    Occasione Lazio

    Calcio piazzato per la Lazio, tenta Tavares, conclusione altissima

  • 60'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Hien per un brutto fallo ai danni di Isaksen, calcio di punizione a favore dei biancocelesti

  • 60'
    whistle
    Ancora Atalanta

    Ahanor vicinissimo al goal

  • 57'
    whistle
    Occasione Dea

    Prende fiducia e campo l'Atalanta ora con Ederson: tiro centrale, Provedel blocca 

  • 52'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Pasalic per un fallo ai danni di Zaccagni

  • 50'
    whistle
    Grandissima occasione per la Dea

    Colpo di testa di Lookman pericolosissimo: il nigeriano sfiora la porta e si mangia l'1-0, conclusione alta

  • 45'
    whistle
    Inizia il secondo tempo

    Squadre già in campo per la seconda frazione di tempo

  • 47'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina a reti inviolate la prima frazione di tempo tra Atalnata e Lazio

  • 45'
    whistle
    Recupero secondo tempo

    Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara

  • 43'
    whistle
    La Dea prende fiducia

    Preziosa occasione con Zappacosta, Provedel attento e non concede la rete, il portiere spazza e la difesa biancoceleste mette prontamente in rimessa laterale. Prima vera occasione dell'Atalanta da inizio match

  • 39'
    yellow_card
    Cartelino giallo

    Ammonito Sulemana per proteste dopo un contrasto di gioco con Marusic 

  • 38'
    whistle
    Azione pericolosa per i biancocelesti

    Ottima giocata di Zaccagni che serve Guendouzi ma che non centra la porta, conclusione alta

  • 31'
    whistle
    Lazio pericolosa con la prima vera occasione da goal

    Pericoloso Basic che batte il calcio di punizione rimediato da Tavares, Carnesecchi si fa trovare pronto e respinge la sfera con poca precisione

  • 29'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonizione per De Ketelaere per un fallo ai danni di Nuno Tavares, ancora a terra. Calcio di punizione a favore della Lazio

  • 21'
    substitution
    Cambio forzato per Sarri

    IN Isaksen OUT Cancellieri

  • 20'
    whistle
    Accasciato a terra Cancellieri

    A terra l'attaccante ex Parma: dopo essersi accasciato sul campo, lo staff biancoceleste entra prontamente in campo per determinare le condizioni del giocatore che non riesce a proseguire la partita e lascia il campo a Isaksen

  • 19'
    whistle
    Problemi per Cancellieri

    Si tocca il flessore della coscia sinistra Matteo Cancellieri, pronto Isaksen eventualmente per un cambio anticipato

  • 10'
    whistle
    Occasione Lazio

    Dia innescato da Cataldi, ma Carnesecchi esce e blocca la sfera senza problemi

  • 10'
    match_started
    Dea in costruzione

    Dopo un inizio sottotono l'Atalanta inizia a prendere campo anche se fatica a trovare spazi dato il pressing biancoceleste

  • 2'
    match_started
    Ritmi alti per la Lazio

    Subito aggressiva la Lazio di Sarri nei primi minuti di gioco

  • 1'
    match_started
    Al via il match tra Atalanta e Lazio!

    Tutto pronto, si gioca al New Balance Arena! Primo pallone giocato dai biancocelesti

