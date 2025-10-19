7° Serie A Live | Atalanta-Lazio 0-0: i biancocelesti non vanno oltre il pari

Tra infortuni e dichiarazioni d’amore per la Lazio, Maurizio Sarri si prepara alla prossima sfida che vedrà i biancocelesti impegnati in trasferta contro l’Atalanta, nel settimo turno di Serie A. Il match è in programma alle ore 18:00 presso la New Balance Arena.

I capitolini arrivano a questa gara dopo un pareggio amaro contro il Torino dell’ex Baroni, maturato allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita combattuta fino all’ultimo minuto, nella quale però sono emerse chiaramente le difficoltà di organico della Lazio, aggravate dalle numerose assenze.

A preoccupare in particolare è l’infortunio del centravanti titolare, Castellanos, che non sarà a disposizione contro i bergamaschi. Zaccagni, invece, sarà presente solo in panchina, ma con un minutaggio estremamente limitato.

Sarri potrà però contare su alcuni rientri importanti: Vecino, Marusic e Guendouzi – quest’ultimo di nuovo a disposizione dopo aver scontato due giornate di squalifica. Recuperi fondamentali, soprattutto alla luce delle difficoltà a centrocampo e delle modifiche tattiche necessarie per far fronte all’emergenza.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Lookman, Sulemana; De Ketelaere. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari)

Assistenti: Rossi - Politi

IV ufficiale: Colombo

Var: Gariglio

Avar: Meraviglia

Il live del match tra Atalanta e Lazio