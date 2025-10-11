Women Live | Serie A, Lazio-Genoa 1-0: la sblocca Simonetti!
Tra pochi istanti prenderà il via la seconda giornata del campionato femminile, per cui la Lazio ospiterà alle 12:30 il Genoa
La seconda giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Lazio Women e Genoa, in programma alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini. Dopo aver espugnato lo Stadio Ferruccio di Seregno contro il Como, conquistando così tre punti d’oro nella prima giornata, le biancocelesti sembrano aver fatto tesoro dell’inizio travagliato della scorsa stagione e dimostrano di avere le idee chiare per questo nuovo campionato.
Come sottolineato anche dal mister Grassadonia al termine della sfida contro le comasche, la Lazio ha mostrato spirito di sacrificio, nonostante le molteplici assenze, e ha avuto l’approccio giusto per affrontare una gara complessa.
Oggi, però, arriva un altro impegno tutt’altro che semplice: le biancocelesti ospiteranno il Genoa neopromosso, ancora a zero punti dopo essere stato beffato nei minuti finali dal Milan nella prima giornata.
Le formazioni ufficiali
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D`Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Goldoni, Mancini, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigliucci, Di Criscio, Lipman, Acuti; Cinotti, Hilaj, Cuschieri; Monterubbiano, Sondergaard, Bahr. A disposizione: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Curraj, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Massa, Lucafo. Allenatore: Sebastian De La Fuente.
La designazione arbitrale
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Alessandro Ceci - Giuseppe Scarpati
IV Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio
Operatore FVS: Andrea Pasqualetto
Il live del match tra Lazio e Genoa
-
32'
Gioco fermo
Simonetti a terra
-
16'
Occasione Genoa
Primo guizzo della squadra di De la Fuente con Sondergaard. Diagonale e conclusione fuori per l'attaccante. Il Genoa alza i ritmi
-
9'
GOOOOALLL DELLA LAZIO
Lazio in vantaggio con la rete di Simonetti. La numero 20 sfrutta il rimpallo sfortunato del Genoa e apre le marcature al Fersini
-
1'
Fischio d'inizio!
Inizia Lazio-Genoa per la seconda giornata di Serie A Women Athora. Sono le ospiti a battere il calcio d’inizio