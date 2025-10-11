Women Live | Serie A, Lazio-Genoa 1-0: la sblocca Simonetti!

La seconda giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Lazio Women e Genoa, in programma alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini. Dopo aver espugnato lo Stadio Ferruccio di Seregno contro il Como, conquistando così tre punti d’oro nella prima giornata, le biancocelesti sembrano aver fatto tesoro dell’inizio travagliato della scorsa stagione e dimostrano di avere le idee chiare per questo nuovo campionato.

Come sottolineato anche dal mister Grassadonia al termine della sfida contro le comasche, la Lazio ha mostrato spirito di sacrificio, nonostante le molteplici assenze, e ha avuto l’approccio giusto per affrontare una gara complessa.

Oggi, però, arriva un altro impegno tutt’altro che semplice: le biancocelesti ospiteranno il Genoa neopromosso, ancora a zero punti dopo essere stato beffato nei minuti finali dal Milan nella prima giornata.

Le formazioni ufficiali

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D`Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Goldoni, Mancini, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigliucci, Di Criscio, Lipman, Acuti; Cinotti, Hilaj, Cuschieri; Monterubbiano, Sondergaard, Bahr. A disposizione: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Curraj, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Massa, Lucafo. Allenatore: Sebastian De La Fuente.

La designazione arbitrale

Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni)

Assistenti: Alessandro Ceci - Giuseppe Scarpati

IV Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio

Operatore FVS: Andrea Pasqualetto

Il live del match tra Lazio e Genoa