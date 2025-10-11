LIVE

Women Live | Serie A, Lazio-Genoa 1-0: la sblocca Simonetti!

Tra pochi istanti prenderà il via la seconda giornata del campionato femminile, per cui la Lazio ospiterà alle 12:30 il Genoa

Ginevra Sforza /

Tra pochi istanti prenderà il via la seconda giornata del campionato femminile, per cui la Lazio ospiterà alle 12:30 il Genoa

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

La seconda giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Lazio Women e Genoa, in programma alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini. Dopo aver espugnato lo Stadio Ferruccio di Seregno contro il Como, conquistando così tre punti d’oro nella prima giornata, le biancocelesti sembrano aver fatto tesoro dell’inizio travagliato della scorsa stagione e dimostrano di avere le idee chiare per questo nuovo campionato.

Come sottolineato anche dal mister Grassadonia al termine della sfida contro le comasche, la Lazio ha mostrato spirito di sacrificio, nonostante le molteplici assenze, e ha avuto l’approccio giusto per affrontare una gara complessa.

Oggi, però, arriva un altro impegno tutt’altro che semplice: le biancocelesti ospiteranno il Genoa neopromosso, ancora a zero punti dopo essere stato beffato nei minuti finali dal Milan nella prima giornata.

Le formazioni ufficiali

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D`Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Goldoni, Mancini, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigliucci, Di Criscio, Lipman, Acuti; Cinotti, Hilaj, Cuschieri; Monterubbiano, Sondergaard, Bahr. A disposizione: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Curraj, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Massa, Lucafo. Allenatore: Sebastian De La Fuente.

La designazione arbitrale

Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni)

Assistenti: Alessandro Ceci - Giuseppe Scarpati

IV Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio

Operatore FVS: Andrea Pasqualetto

Il live del match tra Lazio e Genoa

  • 32'
    whistle
    Gioco fermo

    Simonetti a terra

  • 16'
    goal
    Occasione Genoa

    Primo guizzo della squadra di De la Fuente con Sondergaard. Diagonale e conclusione fuori per l'attaccante. Il Genoa alza i ritmi

  • 9'
    goal
    GOOOOALLL DELLA LAZIO

    Lazio in vantaggio con la rete di Simonetti. La numero 20 sfrutta il rimpallo sfortunato del Genoa e apre le marcature al Fersini

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Inizia Lazio-Genoa per la seconda giornata di Serie A Women Athora. Sono le ospiti a battere il calcio d’inizio

