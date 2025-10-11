Women | Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: rientra Reyes, out Visentin

Dopo il debutto alla primissima di campionato contro il Como, ora la Lazio alle 12:30 esordirà anche in casa al Mirko Fersini di Formello, dove ad attenderla ci sarà il Genoa per la seconda giornata di campionato. Se il Grifone arriva al match ancora a zero punti dopo la sfida contro il Milan, partita in cui agli ultimissimi minuti finali le rossonere hanno soffiato i tre punti alle avversarie, diverso è il discorso per la Lazio, che oggi dovrà proseguire sulla scia del primo turno e conquistare ancora punti utili in ottica classifica.

In attesa del match, i tecnici di Lazio e Genoa hanno diramato le proprie formazioni ufficiali in vista del match.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D`Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Goldoni, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari del Genoa

GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigliucci, Di Criscio, Lipman, Acuti; Cinotti, Hilaj, Cuschieri; Monterubbiano, Sondergaard, Bahr. A disp.: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Curraj, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Massa, Lucafo. All.: Sebastian De La Fuente