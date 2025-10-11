Lazio, il recupero di alcuni biancocelesti infortunati ed un record storico per Hysaj

Si è svolta l’ultima seduta di allenamento per la Lazio prima di una pausa programmata di due giorni e mezzo concessa dall’allenatore Maurizio Sarri, con l'obiettivo di far rifiatare la squadra dopo gli ultimi impegni ravvicinati. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì, quando il gruppo tornerà a lavorare regolarmente a Formello.

Gli ultimi recuperi di alcuni infortunati

Buone notizie dall’infermeria biancoceleste: si registrano infatti segnali positivi per quanto riguarda le condizioni fisiche di Adam Marusic e Luca Pellegrini. I due giocatori erano stati costretti a fermarsi dopo la gara disputata contro il Genoa, ma nelle ultime ore entrambi sembrano aver dato segnali confortanti. Le loro condizioni sono in netto miglioramento e, salvo complicazioni, potrebbero tornare ad allenarsi con il resto della squadra già dalla giornata di martedì. Un discorso simile potrebbe valere anche per Matías Vecino, che nelle ultime sedute ha continuato a seguire un programma differenziato per recuperare al meglio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Rimangono, invece, da valutare le condizioni di Dia, che ancora non è tornato a disposizione dello staff tecnico e medico della Lazio. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni per capire l’evoluzione del suo recupero.

Un record personale per Hysaj

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel frattempo, Elseid Hysaj è pronto a scrivere una pagina importante della sua carriera con la nazionale albanese. Se questa sera dovesse scendere in campo nella sfida contro la Serbia, raggiungerà una cifra simbolica: diventerebbe infatti il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia della nazionale albanese, raggiungendo l’ex difensore e capitano Lorik Cana in vetta a questa speciale classifica. Un traguardo prestigioso per Hysaj, che a 31 anni rappresenta un punto di riferimento sia per la Lazio che per l’Albania, nazionale con cui ha condiviso tanti momenti importanti nel corso della sua carriera.