Women Live | Women's cup, Lazio-Parma 0-0: tutto pronto al Fersini!
Terza sfida della fase a gironi Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al Mirko Fersini il Parma
Terza sfida della fase a gironi Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al Mirko Fersini il Parma
Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello per l'ultima sfida a gironi della Women's cup. La Lazio affronterà alle ore 12:30 il Parma per il terzo match previsto dal calendario. Grazie alla vittoria conquistata contro la Juventus - campione d'Italia in carica - le biancocelesti hanno già centrato alla seconda giornata la qualificazione alla Final Four, che prevede due semifinali in programma martedì 23 e mercoledì 24 settembre, e la finale fissata a sabato 27. Tutte le sfide avranno luogo a Castellamare di Stabia.
Un successo fondamentale quella contro le bianconere che ha consentito alla Lazio di staccare il pass e approdare al turno successivo insieme all'Inter. In questa giornata si stabiliranno anche le altre due squadre che arriveranno prime nel loro girone, insieme alla miglior seconda.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, Mesjasz; Oliviero, Simonetti, Benoit, Le Bihan, Ashwort-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Castiello, Monnecchi, Vernis, D`Auria, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
PARMA (3-5-1-1): Copetti; Masu, Bou Salas, Ambrosi; Bertucci, Pondini, Uffren, Esteve, Dominguez; Kajzba; Kajan. A disposizione: Fabiano, Ceasar, Rabot, Lonati, Distefano, Zamanian, Cissoko, Gueguen, Dal Cortivo, Benedetti, Cox. Allenatore: Giovanni Valenti
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)
Assistenti: Massimiliano Cirillo - Angelo Di Curzio
IV ufficiale: Mario Leone
Il live del match tra Lazio e Parma
-
10'
Andati i primi dieci minuti
Primi dieci minuti in cui ha dominato per lo più il fraseggio. Parma più aggressivo, con un colpo di testa delle ducali che si è rivelata la prima vera occasione delle ospiti. Mentre la Lazio dal canto suo non ha approfittato di un calcio d'angolo per poter sbloccare le marcature: il corner è stato bloccato subito da Copetti
-
1'
Fischio d'inizio
Tutto pronto per l'inizio del match. Le biancocelesti sfideranno per la terza giornata della Women's Cup il Parma alle ore 12:30. Le padrone di casa battono il primo pallone e danno il via al match