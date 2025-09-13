Lazio-Parma | Women's Cup, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Mesjasz

Archiviata la trasferta contro la Juventus, valida per la seconda giornata della Women’s Cup, la Lazio si è assicurata una vittoria fondamentale che le ha garantito l’accesso diretto alla Final Four - grazie alla firma di Visentin, che ha dimostrato ancora la sua incisività.

Ora per le biancocelesti è tempo di tornare in campo per affrontare l'ultima sfida della fase a gironi: alle ore 12:30 è fissato l'appuntamento al Mirko Fersini di Formello dove la squadra di mister Grassadonia ospiterà il Parma per la terza giornata. A pochi minuti dal fischio d'inizio i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali di Lazio-Parma.

Le undici titolari di Grassadonia

LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, Mesjasz; Oliviero, Simonetti, Benoit, Le Bihan, Ashwort-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Castiello, Monnecchi, Vernis, D`Auria, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

La formazione ufficiale del Parma

PARMA (3-5-1-1): Copetti; Masu, Bou Salas, Ambrosi; Bertucci, Pondini, Uffren, Esteve, Dominguez; Kajzba; Kajan. A disposizione: Fabiano, Ceasar, Rabot, Lonati, Distefano, Zamanian, Cissoko, Gueguen, Dal Cortivo, Benedetti, Cox. Allenatore: Giovanni Valenti