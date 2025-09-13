Il Wolverhampton sulle tracce di Christos Mandas: le cifre

Le dichiarazioni di Noslin sul mercato sono state solo una gaffe con il debito di "100 milioni", che si riferiva ai tre vecchi parametri: ora, come riportato da La Repubblica, per ripianare il costo del lavoro allargato servono “solo” 20 milioni.

Wolverhampton su Mandas

foto proietto

Sempre secondo quanto riportato da La Repubblica, se Noslin lo vogliono solo in prestito (Ajax e PSV); il Wolverhampton sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro per rilevare Mandas a titolo definitivo.

Provedel confermato a Sassuolo

Il portiere greco a Sassuolo si siederà nuovamente in panchina con Provedel che partirà dal 1': per il portiere greco è la terza panchina consecutiva. Per quanto riguarda la probabile: Cataldi è favorito su Rovella così come Dele-Bashiru sulla concorrenza di Belahyane e Vecino, mentre in difesa Sarri ritroverà la coppia Gila-Romagnoli.