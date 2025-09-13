Women Live | Women's cup, Lazio-Parma 3-1: cala il tris Oliviero!
Terza sfida della fase a gironi Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al Mirko Fersini il Parma
Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello per l'ultima sfida a gironi della Women's cup. La Lazio affronterà alle ore 12:30 il Parma per il terzo match previsto dal calendario. Grazie alla vittoria conquistata contro la Juventus - campione d'Italia in carica - le biancocelesti hanno già centrato alla seconda giornata la qualificazione alla Final Four, che prevede due semifinali in programma martedì 23 e mercoledì 24 settembre, e la finale fissata a sabato 27. Tutte le sfide avranno luogo a Castellamare di Stabia.
Un successo fondamentale quella contro le bianconere che ha consentito alla Lazio di staccare il pass e approdare al turno successivo insieme all'Inter. In questa giornata si stabiliranno anche le altre due squadre che arriveranno prime nel loro girone, insieme alla miglior seconda.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, Mesjasz; Oliviero, Simonetti, Benoit, Le Bihan, Ashwort-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Castiello, Monnecchi, Vernis, D`Auria, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
PARMA (3-5-1-1): Copetti; Masu, Bou Salas, Ambrosi; Bertucci, Pondini, Uffren, Esteve, Dominguez; Kajzba; Kajan. A disposizione: Fabiano, Ceasar, Rabot, Lonati, Distefano, Zamanian, Cissoko, Gueguen, Dal Cortivo, Benedetti, Cox. Allenatore: Giovanni Valenti
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)
Assistenti: Massimiliano Cirillo - Angelo Di Curzio
IV ufficiale: Mario Leone
Il live del match tra Lazio e Parma
-
95'
Termina qui
Finisce anche la terza giornata di Women's Cup per le biancocelesti che si confermano in vetta nel Girone A e chiudono a punteggio pieno
-
90'
Recupero secondo tempo
Concessi cinque minuti di recupero
-
80'
Goal del Parma
Niente clean sheet per le biancocelesti che subiscono il 3-1 grazie alla rete di Cox, che rovina leggermente il finale di partita
-
80'
Altri cambi per il Parma
IN Zamanian OUT Kajan
-
77'
Cambio Lazio
IN Karesmaa e Monnecchi OUT Durante e Ashwort-Clifford
-
70'
Sostituzione Lazio
IN Castiello e Cafferata OUT Simonetti e Baltrip Reyes
-
68'
Sostituzione Lazio
IN Distefano OUT Kajzba
-
62'
Sostituzione Lazio
OUT Piemonte IN Martin
-
62'
Cambio Parma
OUT Uffren e Esteve IN Cissoko e Benedetti
-
51'
Grande parata di Durante
A tu per tu con il portiere Kajzba calcia, ma Durante non concede il 3-1
-
48'
Cartellino giallo
Ammonita Masu
-
45'
Inizia il secondo tempo
Comincia la seconda frazione tra Lazio e Parma
-
45'
Fine primo tempo
Termina 3-0 la prima frazione di tempo al Fersini
-
44'
GOOOALL DELLA LAZIO
Tris della Lazio con Oliviero. Ci prova prima Piemonte sul secondo palo, ma Copetti non concede la terza rete, il portiere dei ducali non controlla e favorisce la Lazio con il terzino della Nazionale italiana che non sbaglia davanti porta
-
37'
GOOOOALL DELLA LAZIO
Piemonte sigla il raddoppio biancoceleste. Con il mancino, l'attaccante centra la porta da fuori area e firma anche il primo goal stagionale
-
30'
Goal negato
Visentin vicina a mettere ancora una firma in questa nuova competizione. Fuorigioco per le biancocelesti
-
26'
Cooling break
Primo cooling break del match, dove le ragazze possono rinfrescarsi dato il sole cocente a Formello
-
16'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Simonetti apre le marcature Flaminia Simonetti sotto l'incrocio dei pali da calcio piazzato, Copetti non può fare nulla
-
10'
Andati i primi dieci minuti
Primi dieci minuti in cui ha dominato per lo più il fraseggio. Parma più aggressivo, con un colpo di testa delle ducali che si è rivelata la prima vera occasione delle ospiti. Mentre la Lazio dal canto suo non ha approfittato di un calcio d'angolo per poter sbloccare le marcature: il corner è stato bloccato subito da Copetti
-
1'
Fischio d'inizio
Tutto pronto per l'inizio del match. Le biancocelesti sfideranno per la terza giornata della Women's Cup il Parma alle ore 12:30. Le padrone di casa battono il primo pallone e danno il via al match