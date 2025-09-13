Women Live | Women's cup, Lazio-Parma 3-1: cala il tris Oliviero!

Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello per l'ultima sfida a gironi della Women's cup. La Lazio affronterà alle ore 12:30 il Parma per il terzo match previsto dal calendario. Grazie alla vittoria conquistata contro la Juventus - campione d'Italia in carica - le biancocelesti hanno già centrato alla seconda giornata la qualificazione alla Final Four, che prevede due semifinali in programma martedì 23 e mercoledì 24 settembre, e la finale fissata a sabato 27. Tutte le sfide avranno luogo a Castellamare di Stabia.

Un successo fondamentale quella contro le bianconere che ha consentito alla Lazio di staccare il pass e approdare al turno successivo insieme all'Inter. In questa giornata si stabiliranno anche le altre due squadre che arriveranno prime nel loro girone, insieme alla miglior seconda.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, Mesjasz; Oliviero, Simonetti, Benoit, Le Bihan, Ashwort-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Castiello, Monnecchi, Vernis, D`Auria, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

PARMA (3-5-1-1): Copetti; Masu, Bou Salas, Ambrosi; Bertucci, Pondini, Uffren, Esteve, Dominguez; Kajzba; Kajan. A disposizione: Fabiano, Ceasar, Rabot, Lonati, Distefano, Zamanian, Cissoko, Gueguen, Dal Cortivo, Benedetti, Cox. Allenatore: Giovanni Valenti

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)

Assistenti: Massimiliano Cirillo - Angelo Di Curzio

IV ufficiale: Mario Leone

Il live del match tra Lazio e Parma