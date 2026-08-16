Coppa Italia Live | Lazio-Mantova 0-2: termina il match, biancocelesti eliminati ai 32esimi di finale

Tutto pronto per i 32esimi di finale di Coppa Italia: segui il live testale su Laziopress.it tra Lazio e Mantova

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per i 32esimi di finale di Coppa Italia: segui il live testale su Laziopress.it tra Lazio e Mantova

Ginevra Sforza /

Il tempo delle attese è finito. La Lazio è pronta questa sera all'esordio stagionale: ad attenderla sul campo dello Stadio Olimpico c'è il Mantova di Francesco Modesto per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Avendo terminato la passata stagione al nono posto in classifica, la squadra di mister Gattuso sarà costretta al debutto con una settimana di anticipo rispetto a molte altre competitors in campionato. 

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Marusic. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Galassi, Noslin, Floriani M., Frattesi, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gennaro Gattuso

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Cella, Silva, Benaissa. A disposizione: Gemello, Gasparini, Longonda, Wieser, Cajazzo, Meroni, Bayou, Keita, Paoletti, Bragantini, Marai, Banna, Chinetti. Allenatore: Francesco Modesto

La designazione arbitrale

Arbitro: Mucera

Assistenti: Cortese-Gentile

IV uomo: Guida 

VAR: Camplone 

AVAR: Giua 

Il live del match tra Lazio e Mantova

  • 96'
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    Termina il match

    Triplice fischio di Musera. La Lazio viene eliminata dal Mantova ai 32esimi di finale di Coppa Italia dopo una gara svogliata e senza alcuna brillantezza. Esordio amaro per la squadra di Gattuso, subito fuori dalla competizione 

  • 96'
    whistle
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    Gol del Mantova

    Dopo il check da parte del VAR per possibile fuorigioco, Musera concede la rete di Cajazzo agli ospiti che firma il raddoppio e spedisce a casa la Lazio, eliminata ufficialmente dall Coppa Italia

  • 90'
    whistle
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    Recupero secondo tempo

    6 minuti concessi al termine del match. La Lazio dovrà cercare di sfruttarli al meglio, al momento rischia l'eliminazione dalla Coppa Italia già ai 32esimi di finale

  • 90'
    whistle
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    Cancellieri sfiora il gol del pareggio

    Sugli sviluppi di un corner calciato da Noslin, Zaccagni non riesce a colpire bene la sfera, che finisce sul fondo

  • 85'
    whistle
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    Cambio Mantova

    IN Wieser OUT Benaissa

  • 85'
    whistle
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    Noslin spreca un'occasione d'oro

    Noslin spreca un'occasione d'oro. L'olandese non sfrutta il buon taglio servito in area di Taylor e goffamente prova il tiro , che finisce addosso agli avversari

  • 79'
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    Cambi per Gattuso

    IN Noslin e Belahyane OUT Cancellieri e Rovella

  • 79'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Cancellieri per un fallo su Castellini

  • 75'
    whistle
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    Gol del Mantova

    È il Mantova a aprire le marcature all'Olimpico con Ruocco. Grande giocata di Bracantini che serve il numero 19 biancorosso, che la deve solo mettere dentro

  • 73'
    whistle
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    Spreca ancora Cancellieri

    Su assist di Marusic, Cancellieri sbaglia ancora la torsione per il colpo di testa e firmare finalmente il gol del vantaggio

  • 70'
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    Sostituzione Lazio

    IN Frattesi e Ratkov OUT Dele-Bashiru e Dia

  • 69'
    whistle
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    Hydration break

    Secondo cooling break del match

  • 66'
    whistle
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    Cancellieri sfiora il gol

    L'assist di testa di Marusic in area non viene sfruttato dall'esterno biancoceleste, che intercetta al volo la sfera, ma non riesce a centrare lo specchio della porta

  • 63'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    IN Pellegrini OUT Pedraza

  • 59'
    whistle
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    Cancellieri a terra in area di rigore

    Dopo un contatto in area di rigore con Benaissa, l'esterno laziale cade a terra. Per Musera non c'è nulla e fischia rimessa dal fondo a favore del Mantova

  • 54'
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    Sostituzioni Mantova

    IN Cajazzo, Meroni e Bragantini OUT Aldi, Tomasevic e Ilie

  • 54'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Dele-Bashiru

  • 52'
    whistle
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    Dele-Bashiru spreca

    Dele-Bashiru prova a calciare, ma colpisce male e la sfera termina in alto

  • 49'
    whistle
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    Frattesi inizia il riscaldamento

    Da bordocampo si intravede anche il neo acquisto della Lazio Davide Frattesi, che ha iniziato il riscaldamento 

  • 47'
    whistle
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    Pedraza a terra

    Dopo un contrasto di gioco con Silva, il terzino biancoceleste cade a terra dolorante. Poco dopo viene richiesto l'intervento dello staff medico

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Squadre in campo per l'inizio della seconda frazione di gioco. Formazioni confermate sia da Gattuso che da Modesto

  • 47'
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    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Mantova

  • 46'
    whistle
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    Sbaglia Cancellieri

    Cross di Dele-Bashiru in area, ma Cancellieri non colpisce bene di testa e spreca un'ottima occasione

  • 45'
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    Recupero primo tempo

    Tre minuti di recupero concessi al termine del primo tempo

  • 42'
    whistle
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    Tenta il tiro Rovella

    Ci prova anche il centrocampista laziale, ma il tiro troppo alto finisce sul fondo

  • 35'
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    Parata di Mandas sul colpo di testa di Ilie

    Colpo di testa di Ilie sugli sviluppi di un calcio di punizione causato da Rovella: il centrocampista biancoceleste, già ammonito, stende Trimboli a limite dell'area, ma Musera fischia solo punizione, calciata prima da Castellini, ma poi respinta dalla barriera laziale. Sugli sviluppi dell'azione, Trimboli trova in area Ilie, che con un colpo di testa prova a battere Mandas, ma il portiere greco respinge l'occasione e mette in angolo

  • 35'
    whistle
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    Ci prova Silva

    Nuova occasione a favore degli ospiti con Silva, che tenta la conclusione di sinistro, ma il tiro finisce alto
     

  • 32'
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    Baldi dice no a Dele-Bashiru

    Altra parata del portiere del Mantova sul tiro da fuori area di Dele-Bashiru

  • 30'
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    Punizione a due in area di rigore

    Un fatto inconsueto è avvenuto allo Stadio Olimpico: Musera ha fischiato una punizione a due in area di rigore dopo che Bardi raccoglie il pallone servito a metà campo da Ignacchiti con le mani in area. Occasione importante a favore della Lazio

  • 28'
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    La Lazio rischia tantissimo dopo un erroraccio di Mandas: su rimessa dal fondo, il portiere biancoceleste serve un assist per un avversario del Mantova, che non riesce a centrare la porta. Poco dopo il direttore di gara fischia la posizione di fuorigioco

  • 25'
    whistle
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    Hydration break

    Primo cooling break del match

  • 25'
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    Cartellino giallo

    Anche Rovella finisce sul libretto dei cattivi di Musera dopo un fallo

  • 21'
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    Cartellino giallo

    Prima ammonizione del match per Tomasevic dopo aver provocato un fallo, nettamente in ritardo, ai danni di Zaccagni

  • 20'
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    Mantova in fiducia

    Tocco dentro per Gliozzi al limite dell'area, ma troppo centrale. Mandas blocca la sfera senza difficoltà

  • 15'
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    Ancora Ruocco

    Conclusione di Ruocco, blocca da Mandas. Tiro al volo del numero 19, bloccato dal portiere laziale

  • 13'
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    Ci prova Ruocco

    Il Mantova si fa vedere: azione quasi a due tocchi che parte dalla rimessa di Baldi per Gliozzi, che serve Ruocco. Con un tiro da fuori area, il numero 19 cerca di centrare lo specchio della porta avversaria, ma Mandas si fa trovare pronto e non concede l'occasione agli avversari

  • 4'
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    Ci prova Cancellieri

    Altra occasione per la Lazio con Cancellieri: tiro di sinistro che finisce sopra la traversa

  • 1'
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    Palo di Dele-Bashiru

    Doppia occasione a favore della Lazio: sinistro deviato di Dele-Bashiru, fermato dal palo, poi Dia fermato da Bardi

  • 1'
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    Fischio d'inizio!

    Al via la sfida tra Lazio e Mantova per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Primo possesso a favore dei biancocelesti

  • 1'
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    Minuto di silenzio

    Minuto di raccoglimento per Livio Berruti

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