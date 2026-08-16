Coppa Italia Live | Lazio-Mantova 0-2: termina il match, biancocelesti eliminati ai 32esimi di finale
Tutto pronto per i 32esimi di finale di Coppa Italia: segui il live testale su Laziopress.it tra Lazio e Mantova
Tutto pronto per i 32esimi di finale di Coppa Italia: segui il live testale su Laziopress.it tra Lazio e Mantova
Il tempo delle attese è finito. La Lazio è pronta questa sera all'esordio stagionale: ad attenderla sul campo dello Stadio Olimpico c'è il Mantova di Francesco Modesto per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Avendo terminato la passata stagione al nono posto in classifica, la squadra di mister Gattuso sarà costretta al debutto con una settimana di anticipo rispetto a molte altre competitors in campionato.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Marusic. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Galassi, Noslin, Floriani M., Frattesi, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gennaro Gattuso
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Cella, Silva, Benaissa. A disposizione: Gemello, Gasparini, Longonda, Wieser, Cajazzo, Meroni, Bayou, Keita, Paoletti, Bragantini, Marai, Banna, Chinetti. Allenatore: Francesco Modesto
La designazione arbitrale
Arbitro: Mucera
Assistenti: Cortese-Gentile
IV uomo: Guida
VAR: Camplone
AVAR: Giua
Il live del match tra Lazio e Mantova
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96'
Termina il match
Triplice fischio di Musera. La Lazio viene eliminata dal Mantova ai 32esimi di finale di Coppa Italia dopo una gara svogliata e senza alcuna brillantezza. Esordio amaro per la squadra di Gattuso, subito fuori dalla competizione
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96'
Gol del Mantova
Dopo il check da parte del VAR per possibile fuorigioco, Musera concede la rete di Cajazzo agli ospiti che firma il raddoppio e spedisce a casa la Lazio, eliminata ufficialmente dall Coppa Italia
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90'
Recupero secondo tempo
6 minuti concessi al termine del match. La Lazio dovrà cercare di sfruttarli al meglio, al momento rischia l'eliminazione dalla Coppa Italia già ai 32esimi di finale
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90'
Cancellieri sfiora il gol del pareggio
Sugli sviluppi di un corner calciato da Noslin, Zaccagni non riesce a colpire bene la sfera, che finisce sul fondo
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85'
Cambio Mantova
IN Wieser OUT Benaissa
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85'
Noslin spreca un'occasione d'oro
Noslin spreca un'occasione d'oro. L'olandese non sfrutta il buon taglio servito in area di Taylor e goffamente prova il tiro , che finisce addosso agli avversari
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79'
Cambi per Gattuso
IN Noslin e Belahyane OUT Cancellieri e Rovella
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79'
Cartellino giallo
Ammonito Cancellieri per un fallo su Castellini
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75'
Gol del Mantova
È il Mantova a aprire le marcature all'Olimpico con Ruocco. Grande giocata di Bracantini che serve il numero 19 biancorosso, che la deve solo mettere dentro
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73'
Spreca ancora Cancellieri
Su assist di Marusic, Cancellieri sbaglia ancora la torsione per il colpo di testa e firmare finalmente il gol del vantaggio
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70'
Sostituzione Lazio
IN Frattesi e Ratkov OUT Dele-Bashiru e Dia
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69'
Hydration break
Secondo cooling break del match
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66'
Cancellieri sfiora il gol
L'assist di testa di Marusic in area non viene sfruttato dall'esterno biancoceleste, che intercetta al volo la sfera, ma non riesce a centrare lo specchio della porta
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63'
Sostituzione Lazio
IN Pellegrini OUT Pedraza
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59'
Cancellieri a terra in area di rigore
Dopo un contatto in area di rigore con Benaissa, l'esterno laziale cade a terra. Per Musera non c'è nulla e fischia rimessa dal fondo a favore del Mantova
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54'
Sostituzioni Mantova
IN Cajazzo, Meroni e Bragantini OUT Aldi, Tomasevic e Ilie
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54'
Cartellino giallo
Ammonito Dele-Bashiru
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52'
Dele-Bashiru spreca
Dele-Bashiru prova a calciare, ma colpisce male e la sfera termina in alto
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49'
Frattesi inizia il riscaldamento
Da bordocampo si intravede anche il neo acquisto della Lazio Davide Frattesi, che ha iniziato il riscaldamento
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47'
Pedraza a terra
Dopo un contrasto di gioco con Silva, il terzino biancoceleste cade a terra dolorante. Poco dopo viene richiesto l'intervento dello staff medico
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45'
Inizio secondo tempo
Squadre in campo per l'inizio della seconda frazione di gioco. Formazioni confermate sia da Gattuso che da Modesto
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47'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Mantova
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46'
Sbaglia Cancellieri
Cross di Dele-Bashiru in area, ma Cancellieri non colpisce bene di testa e spreca un'ottima occasione
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45'
Recupero primo tempo
Tre minuti di recupero concessi al termine del primo tempo
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42'
Tenta il tiro Rovella
Ci prova anche il centrocampista laziale, ma il tiro troppo alto finisce sul fondo
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35'
Parata di Mandas sul colpo di testa di Ilie
Colpo di testa di Ilie sugli sviluppi di un calcio di punizione causato da Rovella: il centrocampista biancoceleste, già ammonito, stende Trimboli a limite dell'area, ma Musera fischia solo punizione, calciata prima da Castellini, ma poi respinta dalla barriera laziale. Sugli sviluppi dell'azione, Trimboli trova in area Ilie, che con un colpo di testa prova a battere Mandas, ma il portiere greco respinge l'occasione e mette in angolo
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35'
Ci prova Silva
Nuova occasione a favore degli ospiti con Silva, che tenta la conclusione di sinistro, ma il tiro finisce alto
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32'
Baldi dice no a Dele-Bashiru
Altra parata del portiere del Mantova sul tiro da fuori area di Dele-Bashiru
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30'
Punizione a due in area di rigore
Un fatto inconsueto è avvenuto allo Stadio Olimpico: Musera ha fischiato una punizione a due in area di rigore dopo che Bardi raccoglie il pallone servito a metà campo da Ignacchiti con le mani in area. Occasione importante a favore della Lazio
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28'
La Lazio rischia tantissimo dopo un erroraccio di Mandas: su rimessa dal fondo, il portiere biancoceleste serve un assist per un avversario del Mantova, che non riesce a centrare la porta. Poco dopo il direttore di gara fischia la posizione di fuorigioco
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25'
Hydration break
Primo cooling break del match
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25'
Cartellino giallo
Anche Rovella finisce sul libretto dei cattivi di Musera dopo un fallo
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21'
Cartellino giallo
Prima ammonizione del match per Tomasevic dopo aver provocato un fallo, nettamente in ritardo, ai danni di Zaccagni
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20'
Mantova in fiducia
Tocco dentro per Gliozzi al limite dell'area, ma troppo centrale. Mandas blocca la sfera senza difficoltà
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15'
Ancora Ruocco
Conclusione di Ruocco, blocca da Mandas. Tiro al volo del numero 19, bloccato dal portiere laziale
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13'
Ci prova Ruocco
Il Mantova si fa vedere: azione quasi a due tocchi che parte dalla rimessa di Baldi per Gliozzi, che serve Ruocco. Con un tiro da fuori area, il numero 19 cerca di centrare lo specchio della porta avversaria, ma Mandas si fa trovare pronto e non concede l'occasione agli avversari
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4'
Ci prova Cancellieri
Altra occasione per la Lazio con Cancellieri: tiro di sinistro che finisce sopra la traversa
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1'
Palo di Dele-Bashiru
Doppia occasione a favore della Lazio: sinistro deviato di Dele-Bashiru, fermato dal palo, poi Dia fermato da Bardi
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1'
Fischio d'inizio!
Al via la sfida tra Lazio e Mantova per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Primo possesso a favore dei biancocelesti
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1'
Minuto di silenzio
Minuto di raccoglimento per Livio Berruti