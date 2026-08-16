Coppa Italia Live | Lazio-Mantova 0-2: termina il match, biancocelesti eliminati ai 32esimi di finale

Il tempo delle attese è finito. La Lazio è pronta questa sera all'esordio stagionale: ad attenderla sul campo dello Stadio Olimpico c'è il Mantova di Francesco Modesto per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Avendo terminato la passata stagione al nono posto in classifica, la squadra di mister Gattuso sarà costretta al debutto con una settimana di anticipo rispetto a molte altre competitors in campionato.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Marusic. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Galassi, Noslin, Floriani M., Frattesi, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gennaro Gattuso

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Cella, Silva, Benaissa. A disposizione: Gemello, Gasparini, Longonda, Wieser, Cajazzo, Meroni, Bayou, Keita, Paoletti, Bragantini, Marai, Banna, Chinetti. Allenatore: Francesco Modesto

La designazione arbitrale

Arbitro: Mucera

Assistenti: Cortese-Gentile

IV uomo: Guida

VAR: Camplone

AVAR: Giua

Il live del match tra Lazio e Mantova