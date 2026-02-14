LIVE

25° SERIE A | LIVE LAZIO-ATALANTA 0-2

Patrizio Pasqualini /
Fraioli
Fraioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.

A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Patric, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia.

  • 60'
    Raddoppio Atalanta

    Gol a giro di Zalewski

  • 47'
    Var in corso

    Per presunto fallo di mano dell Atalanta

  • 45'
    Si riparte

    Col secondo tempo.

    Patric al posto di Hil

  • 40'
    Gol Atalanta

    Su calcio di rigore

  • 40'
    Rigore Atalanta

    Cataldi protesta

  • 24'
    Isaksen ispirato

    Salta facilmente l'uomo e dopo aver fatto tutta la fascia si conquista un angolo e gli applausi

  • 20'
    Atalanta pericolosa

    Provedel guarda la palla uscire, na Atalanta pericolosa da calcio d'angolo 

  • 15'
    Provedel uscita matta

    Esce al limite dell'area ma non riesce a fermare l'attaccante bergamasco.

     

    Provstgaard salva di testa un gol a porta vuota

  • 12'
    Ancora giallo Atalanta

    Ahanor fa fallo su Isaksen

  • 9'
    Giallo Atalanta

    Scalvini è il primo ammonito per fallo su Noslin

  • 1'
    Partiti

    Calcio d'inizio affidato all'Atalanta

