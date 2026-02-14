25° SERIE A | LIVE LAZIO-ATALANTA 0-2
41' Ederson, 60' Zalewski
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.
A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Patric, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia.
-
60'
Raddoppio Atalanta
Gol a giro di Zalewski
-
47'
Var in corso
Per presunto fallo di mano dell Atalanta
-
45'
Si riparte
Col secondo tempo.
Patric al posto di Hil
-
40'
Gol Atalanta
Su calcio di rigore
-
40'
Rigore Atalanta
Cataldi protesta
-
24'
Isaksen ispirato
Salta facilmente l'uomo e dopo aver fatto tutta la fascia si conquista un angolo e gli applausi
-
20'
Atalanta pericolosa
Provedel guarda la palla uscire, na Atalanta pericolosa da calcio d'angolo
-
15'
Provedel uscita matta
Esce al limite dell'area ma non riesce a fermare l'attaccante bergamasco.
Provstgaard salva di testa un gol a porta vuota
-
12'
Ancora giallo Atalanta
Ahanor fa fallo su Isaksen
-
9'
Giallo Atalanta
Scalvini è il primo ammonito per fallo su Noslin
-
1'
Partiti
Calcio d'inizio affidato all'Atalanta