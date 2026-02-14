La moviola di Lazio-Atalanta: quante imprecisioni per Sacchi

Non si conclude con un lieto fine una settimana che poteva essere davvero fantastica per la Lazio. L'Atalanta espugna un Olimpico deserto grazie ai gol di Ederson su rigore ed una prodezza di Zalewski.

La moviola di Lazio-Atalanta

Sacchi muove il suo taccuino dopo 9' annotando il nome di Giorgio Scalvini meritevole di giallo per una trattenuta su Noslin che gli era sgusciato via in velocità. Dopo appena due minuti, all'undicesimo minuto, scatta il secondo cartellino giallo del match questa volta per Ahanor che stende Isaksen dopo aver subito il dribbling da quest'ultimo. Veementi proteste al 17' con Isaksen che riparte a campo aperto in solitaria, giunto al limite dell'area riceve una plateale spinta da Krstovic, ma Sacchi indica che si può continuare, scelta inspiegabile. Al 39' Sacchi indica il dischetto del rigore per un colpo di mano di Cataldi reputato con il braccio fuori sagoma nella scivolata per ostacolare il cross di Zappacosta, dopo un rapido check al VAR per un possibile fuorigioco viene assegnato il penalty.

Subito lavoro per il VAR dopo appena due minuti di gioco per un tocco di mano di Zappacosta in un rimpallo con Tavares dentro l'area con il portoghese che si era liberato della marcatura. Sacchi dopo un consulto con il VAR annuncia che il portoghese era in posizione di fuorigioco, pertanto nessun penalty. Al 52' Sacchi non ravvisa un fallo di mano di Kolasinac in marcatura su Dele-Bashiru facendo infuriare Sarri e i biancocelesti. Al 73' arriva la terza sanzione per la Dea: cartellino giallo per Bernasconi per un tackle ai danni di Rovella, che era andato in percussione. Al 77' arriva il primo giallo anche per un calciatore biancoceleste all'indirizzo di Taylor per un intervento in ritardo su Raspadori. al 90' viene ammonito Djimsiti per un fallo su Maldini al limite dell'area. I 5 minuti di recupero assegnati al termine della gara sono veramente pochi considerato il lungo stop per il controllo VAR ad inizio tempo e le sostituzioni.

Il voto all'arbitro Sacchi

Photo by Timothy Rogers/Getty Images via Onefootball

Voto: 5

Tantissime le imprecisioni del fischietto di Macerata, così come diversi sono gli episodi non visti o giudicati male. Prestazione sicuramente non sufficiente.