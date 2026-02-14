Lazio-Atalanta 0-1, ecco cosa è successo nel primo tempo

Si è chiuso da pochi istanti il primo tempo di Lazio-Atalanta. Altra partita con uno stadio Olimpico vuoto per i biancocelesti, la contestazione verso la presidenza non si placa e da quello che ha dichiarato il tifo organizzato andrà avanti ancora a lungo. Tornando al campo due squadre che vogliono portare punti a casa quest'oggi e lo dimostrano. La prima frazione si chiude 0-1 grazie al rigore segnato da Ederson dopo un fallo di mano da parte di Cataldi.

I primi 45 minuti

La partita prende il via con la Dea aggressiva ed i biancocelesti invece che studiano come poter affondare il colpo con il solito giro della palla. Dopo 11 minuti l'Atalanta colleziona già due ammonizioni (Scalvini ed Ahanor) il merito è delle giocate in profondità di Noslin ed Isaksen. Proprio quest'ultimo mette a segno il primo tiro in porta del match al minuto 15: classica giocata del danese che si mette la palla sul mancino calciando però in modo troppo prevedibile. Passa meno di un minuto e la Lazio rischia grosso. Provedel esce dai pali in modo ingenuo, la porta resta scoperta con Krstovic che calcia, salvataggio di testa decisivo di Provstgaard. Al 28simo Lazio vicinissima al vantaggio con Taylor, il suo mancino da pochi metri viene deviato sul palo da Carnesecchi. Al 41simo cambia il risultato: Zappacosta crossa e colpisce il braccio largo di Cataldi, rigore. Dagli undici metri si presenta Ederson che spiazza Provedel con freddezza. I capitolini provano a reagire spingendo in fase offensiva con le rispettive fasce. Si chiude il primo tempo sull'1 a 0 per i bergamaschi.

Le formazioni di Lazio ed Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino