Serie A, Casale si prende il Bologna: quanto potrebbe incassare la Lazio a fine stagione?

La Lazio si prepara ad affrontare il Milan a San Siro, proprio i rossoneri che, nella serata di ieri, hanno subito una pesante sconfitta in casa del Bologna (il recupero della nona giornata). La squadra di Italiano è riuscita ad imporsi su un Milan già in crisi dopo la sconfitta in campionato contro il Torino e l’uscita dalla Champions League. La classifica parla chiaro: il Bologna sta risalendo e, attualmente, con 26 partite, si trova a quota 44 punti, al settimo posto e molto vicina alla zona Champions che potrebbe riconquistare anche quest’anno.

La crescita del Bologna dell’ex Casale

Il Bologna dimostra un’ampia crescita e, con la vittoria di ieri sera, cambia gli equilibrio della classifica e si riconferma come una delle principali rivali della Lazio al posto Champions. Non soltanto Juventus, Milan e Fiorentina, anche i felsinei disturbano i biancocelesti e sembrano puntare allo stesso obiettivo. La Lazio e Bologna si sfideranno a breve, precisamente domenica 16 marzo allo stadio Dall’Ara (dopo che la partita d’andata, all’Olimpico, era stata vinta dai biancocelesti con il risultato di 3-0 nel fine novembre). Tra i migliori giocatori del Bologna, in questo periodo, figura soprattutto l’ex difensore della Lazio Nicolò Casale.

Casale: Lazio o Bologna?

Il centrale di difesa Casale, arrivato alla Lazio nell’estate del 2022, è stato uno dei protagonisti della meravigliosa stagione 2022-2023, quando la Lazio di mister Sarri conquistò lo storico secondo posto e la qualificazione in Champions. Durante la scorsa stagione il giocatore non è riuscito a riconfermare le ottime prestazioni dell’anno prima e, ad agosto di quest’anno, è stato ceduto in prestito al Bologna. Dopo alcuni mesi difficili, come riporta Il Corriere dello Sport, Casale in questi ultimi match, si sta riconfermando l’ottimo giocatore che è stato durante il primo anno in biancoceleste, addirittura da far temere il posto da titolare ai colleghi Beukema e Lucumí. Casale sta contribuendo al percorso del Bologna e il suo costante miglioramento potrebbe riguardare anche il suo futuro in biancoceleste: in caso di qualificazione in una competizione europea da parte dei felsinei, il trasferimento di Casale al Bologna diventerebbe definitivo e la Lazio incasserebbe dalla squadra emiliana 6,5 milioni di euro.