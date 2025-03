Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali di Grassadonia

Per questa prima giornata valevole in ottica poule salvezza, la Lazio sfiderà la Sampdoria di Fabrizio Casazza allo Stadio Mirko Fersini di Formello alle ore 12:30.

Di seguito le scelte di formazione di mister Grassadonia e del tecnico della Doria in vista del match.

Le formazioni ufficiali della Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Eriksen, Connolly, D'Auria; Oliviero, Simonetti, Benoit, Zanoli; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Kayan, Yang, Martinovic, Castiello, Goldoni, Pizzi, Scarumuzzi, Pizzi, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Le undici titolari della Sampdoria

SAMPDORIA (3-4-2-1): Larsen; Panzeri, Re, Pisani; Pittaccio, Colombo, Fallico, Bertucci; Arcangeli, Pellegrino Cimò; Baldi. A disposizione: Nespolo, Nano, Evans, Heroum, Burbassi, Rodrigues, Zilli, Barbieri. Allenatore: Fabrizio Casazza.