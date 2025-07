Amichevole LIVE | Lazio-Lazio Primavera 3-0: finisce il match

Prima uscita per la Lazio di Maurizio Sarri che sfiderà in un match amichevole in famiglia la formazione Primavera guidata da mister Francesco Punzi. Dopo una settimana di ritiro spazio alla prima partita che funge da cerniera fra le due settimane di allenamenti.

Le formazioni

Sarri, Rovella - S.S. Lazio

LAZIO: Provedel, Dele Bashiru, Guendouzi, Pedro, Castellanos, Noslin, Tavares, Provstgaard, Cataldi, Gila, Marusic.

A disp.: Furlanetto, Renzetti, Gigot, Vecino, Rovella, Romagnoli, Dia, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Basic, Lazzari, Sana Fernandes, Ruggeri, Pinelli.

All.: Maurizio Sarri

LAZIO U20:

Bosi, Ferrari, Bordon, Suljmani, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Calvani, Serra, Farcomeni, Morelli.

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Battisti, Pernaselci, Santagostino, Curzi, Milillo, Trifelli, Iorio, Lauri, Ciucci, Montano, D`Agostino, Canali, Carbone, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

Il live del match