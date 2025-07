Lazio Women: le prime parole di Karczewska in maglia biancoceleste

Nikola Karczewska, classe 1999, è la nuova attaccante della Lazio Women. Nella sua carriera ha vestito la maglia del Tottenham, Bayer Leverkusen e del Milan ed ora scenderà in campo con quella biancoceleste. In merito al suo arrivo alla Lazio, la calciatrice si è espressa ai microfoni di Lazio Style Channel.

Sono molto felice di essere qui e penso che sia un ottimo trasferimento per me sia come attaccante che come giocatrice.