Ufficiale, svelato il pallone delle semifinali e delle finali di UEFA Women's EURO 2025

Le semifinali degli Europei femminili 2025 si avvicinano, martedì 22 luglio alle ore 21:00 l'Inghilterra affronterà l'Italia a Ginevra mentre mercoledì 23 luglio, sempre alle ore 21:00, scenderanno nel campo di Zurigo Germania e Spagna. La finale, invece, è in programma per domenica 27 luglio a Basilea e in vista di queste importanti partite Adidas ha svelato il pallone con il quale le squadre giocheranno.

UEFA Women's EURO 2025: il pallone

Il pallone ufficiale KONEKTIS presenta i colori rosso e argento per due motivi specifici, infatti, il rosso si ispira alla bandiera della nazione ospitante, vale a dire Svizzera, mentre l'argento richiama il trofeo che sarà sollevato dalla squadra vincitrice il 27 luglio sul campo di Basilea. Inoltre, il pallone permette una maggiore precisione di gioco grazie al PRECISIONSHELL, una forma di 20 pannelli con scanalature in rilievo sulla superfice esterna, ma non solo, il sistema CTR-CORE consente precisione e resistenza in volo. I benefici non sono terminati, infatti, è presente anche la Connected Ball Technology di Adidas, un sistema di sospensione al centro del pallone con un sensore di movimento IMU (Inertial Measarement Unit) a 500Hz, che fornisce dati dettagliati sui vari movimenti della palla in tempo reale, alimentato da una batteria ricaricabile tramite induzione. Questa tecnologia è molto utile poiché invia informazioni agli arbitri durante i match, inoltre, permette di prendere decisioni molto più rapide e attente se unita a i dati sulla posizione dei calciatori e all'intelligenza artificiale, ma non solo, consente anche al VAR di individuare ogni tocco del pallone, permettendo di risolvere episodi di fallo di mano o rigori in tempi molto più brevi.

UEFA Women's EURO 2025: le quattro squadre in semifinale

Martedì 22 luglio è in programma un grande scontro, infatti, nelle ultime 5 amichevoli tra Inghilterra e Italia, gli inglesi hanno ottenuto 4 vittorie, l'ultima a febbraio del 2024 terminata 5-1. Negli incontri ufficiali, invece, sono quasi sempre stati italiani ad avere la meglio, infatti, si contano 5 vittorie ed un pareggio. Anche il match tra Germania e Spagna non sarà affatto facile, soprattutto dato che negli ultimi 8 incontri i tedeschi non hanno mai perso ed hanno ottenuto un bilancio di 18 gol fatti e 3 subiti, tuttavia, nella prima partita ufficiale gli spagnoli sono riusciti a rimontare da due gol di svantaggio e a concludere il match con un pareggio, ponendo fine alle 38 vittorie della Germania nei campionati europei femminili UEFA, vittoria che durava da 12 anni.