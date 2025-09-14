Serie A Live | Sassuolo-Lazio 0-0: inizia il secondo tempo
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it
Torna in campo la Lazio con la squadra di Sarri chiamata al test Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca dei primi punti in Serie A con il loro tabellino che recita ancora zero lunghezza, mentre i biancocelesti vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima partita contro il Verona, terminata con una vittoria schiacciante per 4-0.
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
A disp.: Satalino, Turati, Candè, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.
All.: Fabio Grosso
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri
Il live del match
-
47'
Occasione Lazio
Ci prova Cataldi alla distanza, palla di poco a lato
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa
-
45'
Sostituzione Sassuolo
Fuori: Walukiewicz
Dentro: Coulibaly
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Dele-Bashiru
Dentro: Belahyane
-
49'
Termina il primo tempo
Poche emozioni nei primi 45'
-
49'
Ammonizione Sassuolo
Cartellino giallo di Muharemovic, intervento in ritardo su Castellanos
-
42'
Tempo addizionale
Saranno 4 i minuti di recupero
-
42'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Marusic, severo qui Tremolada che sanziona il montenegrino per un contrasto di gioco
-
40'
Sostituzione Lazio
Fuori: Rovella
Dentro: Cataldi
-
37'
Si fa vedere il Sassuolo
I padroni di casa sfruttano le sue ali Laurentie e Berardi per mettere sotto pressione la retroguardia biancoceleste
-
28'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Rovella causa proteste
-
26'
INTERVENTO DEL VAR
Tremolada dopo l'intervento al VAR rimuove il rosso e ammonisce Vranckx
-
24'
CARTELLINO ROSSO SASSUOLO
Intervento sulla caviglia di Rovella da parte di Vranckx: rosso diretto
-
14'
Urla di Sarri
Il tecnico biancoceleste chiede ritmo alla manovra e difesa alta
-
3'
Si fa vedere la Lazio
Palleggio biancoceleste in queste prime fasi di gioco
-
1'
Inizia Sassuolo-Lazio
Muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti