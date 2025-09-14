LIVE

Serie A Live | Sassuolo-Lazio 0-0: inizia il secondo tempo

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Sassuolo-Lazio Next Match - LazioPress
Sassuolo-Lazio Next Match - LazioPress

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Torna in campo la Lazio con la squadra di Sarri chiamata al test Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca dei primi punti in Serie A con il loro tabellino che recita ancora zero lunghezza, mentre i biancocelesti vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima partita contro il Verona, terminata con una vittoria schiacciante per 4-0.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per Sassuolo-Lazio: segui il live scritto del match qui su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

Romagnoli - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Romagnoli - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. 

A disp.: Satalino, Turati, Candè, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.

All.: Fabio Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Cataldi.

All.: Maurizio Sarri

Il live del match

  • 47'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ci prova Cataldi alla distanza, palla di poco a lato

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Sassuolo

    Fuori: Walukiewicz

    Dentro: Coulibaly

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Dele-Bashiru

    Dentro: Belahyane

  • 49'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    Poche emozioni nei primi 45'

  • 49'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Sassuolo

    Cartellino giallo di Muharemovic, intervento in ritardo su Castellanos

  • 42'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno 4 i minuti di recupero

  • 42'
    substitution
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Marusic, severo qui Tremolada che sanziona il montenegrino per un contrasto di gioco

  • 40'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Rovella

    Dentro: Cataldi

  • 37'
    Share Link

    Si fa vedere il Sassuolo

    I padroni di casa sfruttano le sue ali Laurentie e Berardi per mettere sotto pressione la retroguardia biancoceleste

  • 28'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Rovella causa proteste

  • 26'
    whistle
    Share Link

    INTERVENTO DEL VAR

    Tremolada dopo l'intervento al VAR rimuove il rosso e ammonisce Vranckx

  • 24'
    red_card
    Share Link

    CARTELLINO ROSSO SASSUOLO

    Intervento sulla caviglia di Rovella da parte di Vranckx: rosso diretto

  • 14'
    Share Link

    Urla di Sarri

    Il tecnico biancoceleste chiede ritmo alla manovra e difesa alta

  • 3'
    match_started
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Palleggio biancoceleste in queste prime fasi di gioco

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Sassuolo-Lazio

    Muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti

Primavera Live | Cremonese-Lazio 0-2: termina il match
Juventus-Inter 4-3: Adzic la decide dopo gol e spettacolo