Women Live | Serie A, Roma-Lazio 1-0: Karczewska a un passo dal pareggio
Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Roma e Lazio
Una sfida ad altissima intensità andrà in scena tra pochi istanti al Stadio “Tre Fontane”, in cui la Roma di Rossettini ospiterà alle ore 15:30 la Lazio Women, per la sesta giornata di Serie A.
Le formazioni ufficiali del derby
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo; Giugliano, Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli. A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Galli, Piekarska. All.: Luca Rossettini
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-1-2): Durante; Castiello, Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Gregori, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karczewska. All.: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Stefano Striamo (sez. Salerno)
Assistenti: Davide Fabrizi - Valerio Brizzi
Quarto Ufficiale: Michele Coppola
Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo
Il live del match tra Roma e Lazio
-
60'
Sostituzione Roma
IN Pante OUT Corelli
-
55'
Cambio per la Lazio
IN Karczewska OUT Visentin
-
53'
Palo per la squadra di Rossettini
Ennesima occasione per la Roma, Lazio ancora salva
-
48'
Occasione Lazio
Piemonte a un passo dal goal, il centravanti biancoceleste non riesce a intercettare correttamente l'assist e perde un'importante occasione
-
45'
Inizio secondo tempo
Comincia il secondo tempo tra Roma e Lazio
-
48'
Fine primo tempo
Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Roma e Lazio
-
47'
Ottimo intervento di Durante
Grandissima parata di Durante sul tiro di Greggi
-
44'
Recupero primo tempo
Tre sono i minuti di recupero del primo tempo tra Roma e Lazio
-
44'
Occasione Lazio
Cross in mezzo di Oliviero, intercettato subito da Baldi
-
29'
Goal della Roma
Roma in vantaggio con Di Guglielmo: la numero 3 giallorossa da fuori area sfrutta l'assist di una compagna che anticipa Ashworth-Clifford
-
26'
Revisione al FVS
Altra revisione del direttore di gara sul fuorigioco della numero 23 giallorossa
-
17'
Fuorigioco della Roma
Dopo la traversa di Greggi, arriva il fuorigioco di Bergamaschi, in fuorigioco. Goal annullato
-
17'
Occasione Lazio
Ashworth-Clifford pensa al tiro da fuori area. Un primo segnale da parte della biancocelesti che in questa prima parte di gara hanno sofferto la pressione delle avversarie
-
14'
Traversa Roma
Tiro da fuori area di Giuliano, traversa clamorosa che salva momentaneamente le biancocelesti
-
11'
Monnecchi a terra
Brutto contrasto di Monnecchi con Rieke: la biancoceleste subisce un colpo in testa che obbliga lo staff medico a entrare in campo
-
8'
Rigore negato
Il direttore di gara nega il penalty alle giallorosse
-
5'
Check in corso
Richiesta da parte di Rossettini di una valutazione al FVS per un tocco di mano in area di rigore
-
1'
Al via al derby!
Iniziato la stracittadina tra Lazio e Roma per la sesta giornata di Serie A Athora! Le padrone di casa battono il primo pallone