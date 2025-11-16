LIVE

Women Live | Serie A, Roma-Lazio 1-0: Karczewska a un passo dal pareggio

Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Roma e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Roma e Lazio

Ginevra Sforza /

Una sfida ad altissima intensità andrà in scena tra pochi istanti al Stadio "Tre Fontane", in cui la Roma di Rossettini ospiterà alle ore 15:30 la Lazio Women, per la sesta giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali del derby

ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo; Giugliano, Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli. A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Galli, Piekarska. All.: Luca Rossettini

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-1-2): Durante; Castiello, Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Gregori, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karczewska. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Stefano Striamo (sez. Salerno)

Assistenti: Davide Fabrizi - Valerio Brizzi

Quarto Ufficiale: Michele Coppola

Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo

Il live del match tra Roma e Lazio

  • 60'
    substitution
    

    Sostituzione Roma

    IN Pante OUT Corelli

  • 55'
    whistle
    

    Cambio per la Lazio

    IN Karczewska OUT Visentin

  • 53'
    whistle
    

    Palo per la squadra di Rossettini

    Ennesima occasione per la Roma, Lazio ancora salva

  • 48'
    whistle
    

    Occasione Lazio

    Piemonte a un passo dal goal, il centravanti biancoceleste non riesce a intercettare correttamente l'assist e perde un'importante occasione

  • 45'
    whistle
    

    Inizio secondo tempo

    Comincia il secondo tempo tra Roma e Lazio

  • 48'
    shot_saved
    

    Fine primo tempo

    Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Roma e Lazio

  • 47'
    shot_saved
    

    Ottimo intervento di Durante

    Grandissima parata di Durante sul tiro di Greggi

  • 44'
    match_started
    

    Recupero primo tempo

    Tre sono i minuti di recupero del primo tempo tra Roma e Lazio

  • 44'
    match_started
    

    Occasione Lazio

    Cross in mezzo di Oliviero, intercettato subito da Baldi

  • 29'
    match_started
    

    Goal della Roma

    Roma in vantaggio con Di Guglielmo: la numero 3 giallorossa da fuori area sfrutta l'assist di una compagna che anticipa Ashworth-Clifford

  • 26'
    match_started
    

    Revisione al FVS

    Altra revisione del direttore di gara sul fuorigioco della numero 23 giallorossa

  • 17'
    match_started
    

    Fuorigioco della Roma

    Dopo la traversa di Greggi, arriva il fuorigioco di Bergamaschi, in fuorigioco. Goal annullato

  • 17'
    match_started
    

    Occasione Lazio

    Ashworth-Clifford pensa al tiro da fuori area. Un primo segnale da parte della biancocelesti che in questa prima parte di gara hanno sofferto la pressione delle avversarie 

  • 14'
    match_started
    

    Traversa Roma

    Tiro da fuori area di Giuliano, traversa clamorosa che salva momentaneamente le biancocelesti

  • 11'
    match_started
    

    Monnecchi a terra

    Brutto contrasto di Monnecchi con Rieke: la biancoceleste subisce un colpo in testa che obbliga lo staff medico a entrare in campo

  • 8'
    match_started
    

    Rigore negato

    Il direttore di gara nega il penalty alle giallorosse

  • 5'
    match_started
    

    Check in corso

    Richiesta da parte di Rossettini di una valutazione al FVS per un tocco di mano in area di rigore

  • 1'
    match_started
    

    Al via al derby!

    Iniziato la stracittadina tra Lazio e Roma per la sesta giornata di Serie A Athora! Le padrone di casa battono il primo pallone

