Rovella verso l’operazione: la pubalgia non è più gestibile

La terapia fallisce: Rovella torna all’incubo pubalgia

Nuovo dietrofront in casa Lazio: Nicolò Rovella dovrà operarsi. La terapia conservativa scelta dopo il derby contro la Roma non ha dato i risultati sperati. Il centrocampista stava aumentando gradualmente i carichi di lavoro in vista di un possibile rientro contro il Lecce, ma negli ultimi giorni il dolore è tornato a farsi sentire, vanificando i progressi.

Ora l’intervento chirurgico appare inevitabile, in attesa della comunicazione ufficiale del club e del nuovo programma di recupero.

Tempi di recupero lunghi: rientro solo nel 2026

Se l’operazione verrà confermata, Rovella dovrà osservare circa un mese e mezzo di riposo, seguito da una fase di riabilitazione fisica piuttosto lunga. Un percorso simile a quello affrontato da Zaccagni lo scorso giugno.

Per Sarri si tratta di un’altra durissima perdita: a questo punto, il rientro del regista potrebbe avvenire solo nel 2026, complicando ulteriormente la già fragile situazione del centrocampo biancoceleste.