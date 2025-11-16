Il progetto speciale "Golf4Autism" al Marco Simone Golf

Un progetto speciale che, per 6 mesi, ha portato sul campo da golf ragazzi con disturbi dello spettro autistico, guidati con passione da Marco Basili e Leonardo Licci.

Insieme al Rotary e in collaborazione con ANGSA Lazio APS, al Marco Simone Golf è stato creato “Golf4autism” un percorso pensato per favorire socializzazione, integrazione e divertimento, attraverso lo sport e la condivisione.

Ogni lezione è stata occasione e opportunità di crescita con grandi sorrisi e nuove sfide.

Il progetto Golf4autism si è concluso con una bellissima premiazione finale e un aperitivo condiviso con i ragazzi e le loro famiglie: un momento ricco di emozioni che ricorda quanto lo sport possa unire ed avere effetti positivi per tutte le persone che lo praticano.