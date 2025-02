Women Live | Lazio-Inter 4-4: poker di Martina Piemonte

Tutto pronto al Fersini di Formello per la diciottesima giornata di Serie A, ultima della regular season. Per questo ultimo turno la Lazio Women di Grassadonia ospiterà alle 12:30 l’Inter di Gianpiero Piovani. Le biancocelesti, date le ultime eccellenti prestazioni, cercheranno di dar del filo alle nerazzurre seconde in classifica per trovare la prima vittoria contro la squadra di Piovani.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Simonetti, Eriksen, Castiello, Zanoli; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Scotti, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia.

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Merlo, Magull, Csiszar, Tomaselli, Schough, Cambiaghi, Serturini. A disp.: Schianta, Baldi, Pedersen, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Robustellini, Foerdos, Detruyer, Wullaert, Bartoli. All.: Gianpiero Piovani.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Giuseppe Romaniello - Alberto Callovi

IV ufficiale: Stefano Calzolari

Il live del match tra Lazio e Inter