Lazio-Inter, le formazioni ufficiali di Grassadonia

In questa diciottesima e ultima giornata della regular season la Lazio Women ospiterà alle ore 12:30 l’Inter allo Stadio Mirko Fersini di Formello. L’ultimo turno di Serie A sarà decisivo per molte squadre nel conquistare punti pesantissimi in ottica poule scudetto e poule salvezza. Le biancocelesti, nonostante le tre vittorie consecutive in campionato, hanno guadagnato da inizio stagione troppi pochi punti per puntare alla poule scudetto: l’eventuale vittoria contro l’Inter non cambierebbe il destino per la squadra di Grassadonia.

Di seguito le formazioni ufficiali di GianLuca Grassadonia, tecnico biancoceleste, e di Gianpiero Piovani, mister delle nerazzurre.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Simonetti, Eriksen, Castiello, Zanoli; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Scotti, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari dell'Inter

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Merlo, Magull, Csiszar, Tomaselli, Schough, Cambiaghi, Serturini. A disp.: Schianta, Baldi, Pedersen, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Robustellini, Foerdos, Detruyer, Wullaert, Bartoli. All.: Gianpiero Piovani